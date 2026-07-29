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Haberler Haberler ALES/2 tarihi belli oldu! Sınav bu hafta sonu mu?

ALES/2 tarihi belli oldu! Sınav bu hafta sonu mu?

Akademik kariyer yapmayı planlayan ve lisansüstü eğitime başvurmak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026-ALES/2 sınavı için geri sayım sona eriyor. ÖSYM sınav takvimi ile 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yapılacağı tarih, saat ve binalara giriş kuralları netleşti. Arama motorlarında "ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu mu?", "ALES 2 saat kaçta başlayacak?", "ÖSYM ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?", "ALES 2 sınav giriş belgesi sorgulama AİS" soruları adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026-ALES/2 sınav tarihi, sınav saati, saat 10.00 kuralı, ÖSYM AİS giriş yeri sorgulama ekranı ve sınav sonuç tarihi detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 17:17
ALES/2 tarihi belli oldu! Sınav bu hafta sonu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) için heyecanlı bekleyişte son viraja girildi. Yüksek lisans, doktora başvuruları ve akademik kadrolara atanmak isteyen adayların katılım göstereceği yılın ikinci ALES oturumu öncesinde ÖSYM tüm hazırlıklarını tamamladı. Geri sayımın hızlanmasıyla birlikte adaylar arama motorlarında "ALES 2 ne zaman yapılacak?", "ALES/2 bu hafta mı?", "ALES 2 saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?" ve "ÖSYM ALES 2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026-ALES/2 sınav tarihi, sınav saati, giriş yerleri belgesi alma adımları ve tüm gelişmeler...

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK, BU HAFTA MI?

ÖSYM'nin resmi güncel sınav takvimine göre 2026-ALES/2 sınavı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Bu hafta sonu Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde tek oturum halinde uygulanacak olan sınavda adaylara Sayısal ve Sözel testlerden oluşan toplam 100 soru sorulacaktır.

ALES 2 ne zaman

ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ÖNEMLİ UYARI: ÖSYM kuralları gereği adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır. Adayların güvenlik kontrolleri göz önünde bulundurularak sınav binasında en geç saat 09.30'da hazır bulunmaları gerekmektedir.

ÖSYM ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NASIL SORGULANIR?

ÖSYM, 2026-ALES/2 adaylarının sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerini 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla erişime açmıştır. Sınav giriş belgesini edinmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi adresi üzerinden sorgulama yapabilirler.

ALES 2 ne zaman

Sınav Giriş Belgesi Alma Adımları:

  1. ais.osym.gov.tr adresine gidin.
  2. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifreniz ile (veya e-Devlet ile) giriş yapın.
  3. Başvurularım / Aktif Sınavlar sekmesinden "2026-ALES/2 Sınava Giriş Belgesi" seçeneğine tıklayarak renkli ya da siyah-beyaz çıktınızı alın.

👉 ÖSYM ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (AİS OSYM)

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2 Ağustos 2026 Pazar günü tamamlanacak olan ALES/2 sınavının sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

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