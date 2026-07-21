2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ardından üniversite kayıt hakkı kazanacak olan yüz binlerce öğrenci için barınma maratonu başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) bünyesindeki devlet yurtlarında kalmak isteyen adaylar, başvuru sürecine odaklandı. 21 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla arama motorlarında "2026 KYK yurt başvuruları ne zaman?", "GSB yurt başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?" ve "Ara sınıf ile ilk defa kazanacaklar için KYK başvuru şartları nelerdir?" başlıkları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru takvimi, e-Devlet başvuru adımları ve bilinmesi gereken tüm kritik ayrıntılar...

2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuru tarihlerini resmi olarak ilan etmedi. Ancak geçmiş yıllardaki başvuru takvimleri ve YKS yerleştirme süreçleri incelendiğinde sürecin işleyişi netleşmektedir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayının ilk haftası arasında başvuruların başlaması öngörülmektedir. e-Devlet üzerinden alınacak başvurular için öğrencilere genellikle 4 ila 5 günlük bir süre tanınmaktadır.

KYK YURT BAŞVURUSU KİMLER İÇİN ALINACAK?

2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına ilk kez yerleşen öğrenciler.

Yükseköğretim programlarına devam eden ara sınıf öğrencileri.

İlerleyen tarihlerde ek yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş veya özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşecek adaylar için ise kayıt işlemlerinin ardından ayrı bir başvuru dönemi açılmaktadır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GSB KYK yurt başvuruları tamamen dijital ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden alınacaktır.

turkiye.gov.tr adresine girerek T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

adresine girerek T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına gidin.

yazarak ilgili hizmet sayfasına gidin. e-Devlet üzerinde yer alan öğrenim bilgilerinizi (üniversite, fakülte, bölüm vb.) kontrol edin . Bilgilerinizde eksiklik veya hata varsa başvuru yapmadan önce üniversitenizin öğrenci işleriyle görüşerek güncellenmesini sağlayın.

. Bilgilerinizde eksiklik veya hata varsa başvuru yapmadan önce üniversitenizin öğrenci işleriyle görüşerek güncellenmesini sağlayın. Kimlik, aile ve sosyo-ekonomik durumunuza ilişkin soruları eksiksiz yanıtlayıp onay vererek başvurunuzu tamamlayın.

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