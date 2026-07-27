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Haberler Haberler A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, Temmuz ayının son haftasına özel yeni aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Her hafta Perşembe günleri cazip fiyatlı ürünleri raflarına taşıyan A101, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü başlatacağı "Aldın Aldın" kampanyasında teknolojiden ev yaşamına, kamp malzemelerinden mutfak araç-gereçlerine kadar geniş bir yelpazeyi müşterileriyle buluşturuyor. 30 Temmuz - 5 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni broşürde en çok dikkat çeken ürünler arasında Volta 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet, Smart TV modelleri, çamaşır ve bulaşık makineleri, katlanabilir kamp masası ve sandalyeleri ile sineklik çeşitleri yer alıyor. İşte 30 Temmuz 2026 A101 Aktüel Kataloğu detayları ve kategori kategori indirimli ürünlerin tam listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 14:08
A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Dondurulmuş Dana Kıyma 1KG 645 TL

Maret Dana Kavurma 995 TL

Dondurulmuş Piliç Döner 1KG 289 TL

Dondurulmuş Terbiyeli Halka Kalamar 109,50 TL

Dondurulmuş Temizlenmiş Hamsi 500 g 109,50 TL

Piliç Kokteyl Sosis 99,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1KG 349 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 249 TL

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A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Samsung 12.000 BTU Klima 28.999 TL

Samsung 18.000 BTU Klima 39.999 TL

FujiPlus 18.000 BTU Klima 30.999 TL

FujiPlus 24.000 BTU Klima 39.999 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

English Home Paspas Takımı 379 TL

Sisal Yolluk 80x200 cm 999 TL

Sisal Halı 120x180 cm 1.349 TL

Sisal Yolluk 80x300 cm 1.499 TL

Pierre Cardin Yastık Alezi 2'li 50x70 cm 279 TL

Pierre Cardin Tek Kişilik Alez 100x200 cm 549 TL

Pierre Cardin Çift Kişilik Alez 160x200 cm 649 TL

English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 299 TL

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 399 TL

English Home Yastık 50x70 cm 179 TL

English Home Paspas Takımı 379 TL

Balkon Kurutmalık 399 TL

Magnetli Kapı Sineklik 2x60x210 cm 149 TL

Pencere Sineklik 100x150 cm 59,50 TL

Pencere Sineklik 130x150 cm 69,50 TL

Fiyonk Toka Seti 49,50 TL

Lastik Toka 3'lü 99,50 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Hascevher Cemile 6 Parça Çelik Sahan Set 1.449 TL

Luminarc Opal Kase 16 cm 74,50 TL

Luminarc Opal Tatlı Tabağı 19 cm 74,50 TL

Luminarc Opal Yemek Tabağı 20 cm 74,50 TL

Luminarc Opal Servis Tabağı 25 cm 74,50 TL

Dolma Taşı 21 cm 59,50 TL

Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 12 cm 119 TL

Orta Boy Güveç Tenceresi 24 cm 149 TL

Dikdörtgen Metal Ekmeklik 299 TL

Lavilla Tencere Seti 14-16-18 cm 999 TL

Kütahya Porselen Moderna Fileli Servis Tabağı 27 cm 155 TL

Kütahya Porselen Moderna Fileli Pasta Tabağı 19 cm 145 TL

Kütahya Porselen Moderna Fileli Yemek Tabağı 20 cm 150 TL

Kütahya Porselen Moderna Fileli Kase 15 cm 145 TL

Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 250 cc 199 TL

Paşabahçe Elysia Kase 2'li 510 cc 269 TL

Cam Narenciye Sıkacağı 425 cc 29,50 TL

Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 500 ml 74,50 TL

Renkli Cam Pipet 6'lı 39,50 TL

Cam Kase 19,50 TL

Porselen Çay Tabağı 6'lı 299 TL

Borosilikat Kulplu Çay Bardağı 6'lı 220 ml 279 TL

Desenli Pipetli Matara 750 ml 119 TL

Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara 1,3 L 229 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Piranha 5025 Katlanabilir Elektrikli Scooter 29.999 TL

Piranha 5020 Katlanabilir Elektrikli Scooter 19.999 TL

Tombul Küçük ATV 529 TL

Sevimli Hayvanlar Köpük Tabancası 89,50 TL

Oyuncak Lisanslı Renkli Toplar 125 TL

Oyuncak Barbie Parıltılı Bebek 329 TL

Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 199 TL

Oyuncak Hot Wheels Tekli Araba 115 TL

Oyuncak Traktör/Buldozer 125 TL

Oyuncak Kamyon 429 TL

Oyuncak Pilli Süpürge 439 TL

Oyuncak Market Sepeti 199 TL

Oyuncak Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 269 TL

Oyuncak Dağcı Kamyonet Pickup 109 TL

Oyuncak Roadmates Motorsiklet Display Box 109 TL

Oyuncak Bulaşık Sepeti 199 TL

Oyuncak Boncuklu Takı Yapma Seti 169 TL

Oyuncak Hamburger Tost Menü 6 Parça 169 TL

Oyuncak Sürpriz Yumurta 34,50 TL

Dikkat Atölyesi Etkinlik Seti 129 TL

Kutu Oyunu Ben Kimim? 169 TL

Çocuk Akademi Cırt Cırt Kitap 149 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 319 TL

Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

Piknik Sandalyesi 329 TL

Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL

Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL

Katlanabilir Kare Kumaş Kamp Masası 549 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 799 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 319 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Volta YIDE SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Homend Functionall 2843H Mutfak Robotu 2.299 TL

Sinbo SK-8029 Cam Kettle 1,8 L 749 TL

Altus Buharlı Kırışıklık Giderici 1.099 TL

Kiwi KMX-3612 Şarjlı El Mikseri 549 TL

Kiwi KLL-1321 Şarjlı Masa Lambası 449 TL

Sinbo SF-7703 Masa Tipi Vantilatör 699 TL

Kiwi KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü 429 TL

Kiwi KFAN-7417 Stantlı Vantilatör 999 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.499 TL

Goodwest Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (GW 2114 B Turbo Cam Fırın + GW 2113 B Ocak + GW 2112 B Davlumbaz) 9.999 TL

Samsung WW80FG3M0STWAH 8 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL

Flavel FLV 810 CM Çamaşır Makinesi 8 KG 17.999 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Piranha 7860 Bluetooth Hoparlör 599 TL

Piranha 7857 Mikrofonlu Karaoke Bluetooth Hoparlör 349 TL

Piranha 2224 Bluetooth Kulaklık 599 TL

Piranha 7105 Astronot LED Projektör Gece Lambası 749 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

iFFALCON 55" U65A UHD SMART Google TV 21.999 TL

ONVO 50VQ90F3UA 50' FRAMELESS ULTRA HD QLED Google TV 17.499 TL

ONVO 43VQ80F2FA 43' FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV 11.799 TL

HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32' FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV 8.999 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Pez Meyve Aromalı Sert Şeker 10 TL

Portakal Aromalı Ekşi Sert Şeker 80 TL

Kurabi Fındıklı Kurabiye 198 g 55 TL

Wafer Master Slim Gofret 125 g 39,50 TL

Luppo Sandviç Kek 182 g 69,50 TL

A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?

30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

Togo Ice Tea 1L 40 TL

Togo Ice Tea 330 ml 35 TL

Cipso Tırtıklı Patates Cipsi 125 g 52,50 TL

Maltana Enerji İçeceği 250 ml 35 TL

Red Bull Enerji İçeceği 4x250 ml 225 TL

Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Cipsi 55 g 55 TL

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