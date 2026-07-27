A101 30 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta neler var?
Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, Temmuz ayının son haftasına özel yeni aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Her hafta Perşembe günleri cazip fiyatlı ürünleri raflarına taşıyan A101, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü başlatacağı "Aldın Aldın" kampanyasında teknolojiden ev yaşamına, kamp malzemelerinden mutfak araç-gereçlerine kadar geniş bir yelpazeyi müşterileriyle buluşturuyor. 30 Temmuz - 5 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni broşürde en çok dikkat çeken ürünler arasında Volta 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet, Smart TV modelleri, çamaşır ve bulaşık makineleri, katlanabilir kamp masası ve sandalyeleri ile sineklik çeşitleri yer alıyor. İşte 30 Temmuz 2026 A101 Aktüel Kataloğu detayları ve kategori kategori indirimli ürünlerin tam listesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 14:08
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Hascevher Cemile 6 Parça Çelik Sahan Set 1.449 TL
Luminarc Opal Kase 16 cm 74,50 TL
Luminarc Opal Tatlı Tabağı 19 cm 74,50 TL
Luminarc Opal Yemek Tabağı 20 cm 74,50 TL
Luminarc Opal Servis Tabağı 25 cm 74,50 TL
Dolma Taşı 21 cm 59,50 TL
Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 12 cm 119 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 24 cm 149 TL
Dikdörtgen Metal Ekmeklik 299 TL
Lavilla Tencere Seti 14-16-18 cm 999 TL
Kütahya Porselen Moderna Fileli Servis Tabağı 27 cm 155 TL
Kütahya Porselen Moderna Fileli Pasta Tabağı 19 cm 145 TL
Kütahya Porselen Moderna Fileli Yemek Tabağı 20 cm 150 TL
Kütahya Porselen Moderna Fileli Kase 15 cm 145 TL
Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 250 cc 199 TL
Paşabahçe Elysia Kase 2'li 510 cc 269 TL
Cam Narenciye Sıkacağı 425 cc 29,50 TL
Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 500 ml 74,50 TL
Renkli Cam Pipet 6'lı 39,50 TL
Cam Kase 19,50 TL
Porselen Çay Tabağı 6'lı 299 TL
Borosilikat Kulplu Çay Bardağı 6'lı 220 ml 279 TL
Desenli Pipetli Matara 750 ml 119 TL
Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara 1,3 L 229 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Piranha 5025 Katlanabilir Elektrikli Scooter 29.999 TL
Piranha 5020 Katlanabilir Elektrikli Scooter 19.999 TL
Tombul Küçük ATV 529 TL
Sevimli Hayvanlar Köpük Tabancası 89,50 TL
Oyuncak Lisanslı Renkli Toplar 125 TL
Oyuncak Barbie Parıltılı Bebek 329 TL
Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 199 TL
Oyuncak Hot Wheels Tekli Araba 115 TL
Oyuncak Traktör/Buldozer 125 TL
Oyuncak Kamyon 429 TL
Oyuncak Pilli Süpürge 439 TL
Oyuncak Market Sepeti 199 TL
Oyuncak Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 269 TL
Oyuncak Dağcı Kamyonet Pickup 109 TL
Oyuncak Roadmates Motorsiklet Display Box 109 TL
Oyuncak Bulaşık Sepeti 199 TL
Oyuncak Boncuklu Takı Yapma Seti 169 TL
Oyuncak Hamburger Tost Menü 6 Parça 169 TL
Oyuncak Sürpriz Yumurta 34,50 TL
Dikkat Atölyesi Etkinlik Seti 129 TL
Kutu Oyunu Ben Kimim? 169 TL
Çocuk Akademi Cırt Cırt Kitap 149 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 319 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Piknik Sandalyesi 329 TL
Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL
Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL
Katlanabilir Kare Kumaş Kamp Masası 549 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 799 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 319 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Volta YIDE SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Homend Functionall 2843H Mutfak Robotu 2.299 TL
Sinbo SK-8029 Cam Kettle 1,8 L 749 TL
Altus Buharlı Kırışıklık Giderici 1.099 TL
Kiwi KMX-3612 Şarjlı El Mikseri 549 TL
Kiwi KLL-1321 Şarjlı Masa Lambası 449 TL
Sinbo SF-7703 Masa Tipi Vantilatör 699 TL
Kiwi KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü 429 TL
Kiwi KFAN-7417 Stantlı Vantilatör 999 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.499 TL
Goodwest Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (GW 2114 B Turbo Cam Fırın + GW 2113 B Ocak + GW 2112 B Davlumbaz) 9.999 TL
Samsung WW80FG3M0STWAH 8 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL
Flavel FLV 810 CM Çamaşır Makinesi 8 KG 17.999 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Piranha 7860 Bluetooth Hoparlör 599 TL
Piranha 7857 Mikrofonlu Karaoke Bluetooth Hoparlör 349 TL
Piranha 2224 Bluetooth Kulaklık 599 TL
Piranha 7105 Astronot LED Projektör Gece Lambası 749 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
iFFALCON 55" U65A UHD SMART Google TV 21.999 TL
ONVO 50VQ90F3UA 50' FRAMELESS ULTRA HD QLED Google TV 17.499 TL
ONVO 43VQ80F2FA 43' FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV 11.799 TL
HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32' FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV 8.999 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Pez Meyve Aromalı Sert Şeker 10 TL
Portakal Aromalı Ekşi Sert Şeker 80 TL
Kurabi Fındıklı Kurabiye 198 g 55 TL
Wafer Master Slim Gofret 125 g 39,50 TL
Luppo Sandviç Kek 182 g 69,50 TL
30 TEMMUZ A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Togo Ice Tea 1L 40 TL
Togo Ice Tea 330 ml 35 TL
Cipso Tırtıklı Patates Cipsi 125 g 52,50 TL
Maltana Enerji İçeceği 250 ml 35 TL
Red Bull Enerji İçeceği 4x250 ml 225 TL
Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Cipsi 55 g 55 TL
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