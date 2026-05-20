Bugün ve yarın Malatya'da okul var mı, okullar tatil mi edildi?

Merkez üssü Battalgazi olan ve yerin 7,03 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli deprem sonrasında Malatya genelinde teyakkuza geçildi. Yaşanan sarsıntının ardından panik halinde okul bahçelerine çıkan öğrenciler ve öğretmenler için idari bir tatil kararının çıkıp çıkmadığı araştırılıyor. Malatya'da bugün ve yarın okulların durumunu, valilik koordinasyon merkezinden gelen anlık duyurularla birlikte sizler için derledik.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (20-21 MAYIS 2026)

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından okullar tedbir amaçlı olarak hızlı bir şekilde tahliye edilmiştir. Depremin mesai ve okul saatine denk gelmesi nedeniyle öğrenciler güvenli alanlara çıkarılmıştır. 20 Mayıs Çarşamba günü (bugün) ve 21 Mayıs Perşembe günü (yarın) için Malatya genelinde okullar tatil edildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, ilgili kurumların sahada inceleme ve kontrollerini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamanın devamında, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri kullanıldı.

Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/vLtVFt1N86 — Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) May 20, 2026