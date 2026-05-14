DGS başvuru ekranı 2026 | DGS başvuru şartları! Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM sınav takviminde yer alan en kritik sınavlardan biri olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için süreç hız kazandı. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkararak kariyerlerinde yeni bir dönüm noktası hedefleyen binlerce aday, 15 Mayıs itibarıyla başvuru ekranına erişebilecek. Sınavın başvuru kılavuzuyla birlikte adayların ödeyeceği sınav ücreti ve sınavın uygulanacağı merkezler de netlik kazanmış olacak. Adayların geleceğini doğrudan etkileyen bu zorlu maratonda, başvuru süresini kaçırmamak ve işlemler hatasız tamamlamak büyük önem taşıyor. İşte DGS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilenler!

2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 DGS başvuru işlemleri 15 Mayıs Cuma günü saatleri itibarıyla başlatılacaktır. Adaylar başvurularını yaklaşık on günlük bir süre zarfında tamamlamak zorunda olup, bu sürenin ardından yapılacak gecikmeli başvurular sadece "geç başvuru günü" kapsamında kabul edilecektir. Sınavın kendisi ise yaz aylarında gerçekleştirilecek olup, adayların bu süreçte alacakları puanlar 4 yıllık fakültelere dikey geçiş yapabilmelerinin önünü açacaktır. Başvuru süresi içinde ücretini yatırmayan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir. Sınava son başvuru tarihi ise 2 Haziran olarak belirlendi.

2026 DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Resmi başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlayamayan veya sınav ücretini yatırmayı unutan adaylar için ÖSYM, "Geç Başvuru Günü" uygulamasını devreye almaktadır. DGS kılavuzunda yer alan bilgilere göre normal başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen tek bir günde geç başvurular kabul edilecektir. Bu yıl için DGS geç başvuru günü, ÖSYM'nin takviminde 11 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yapılan başvurularda sınav ücreti, normal başvuru dönemine kıyasla yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir. Geç başvuru gününde ödemeler sadece ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İşlemler bölümündeki "ÖDEMELER" alanı üzerinden kredi ya da banka kartıyla yapılabilmekte ve banka şubelerinden nakit ödeme kabul edilmemektedir.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

ÖSYM AİS'e Giriş: Adaylar öncelikle ais.osym.gov.tr adresine giderek T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapmalıdır.

Sınav Seçimi: Başvuru sürecindeki sınavlar listesinden "2026-DGS" seçeneği tıklanmalıdır.

Kimlik ve İletişim Bilgileri Kontrolü: Ekrana gelen kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin güncelliği kontrol edilerek onaylanmalıdır.

Eğitim Bilgisi Seçimi: Mezun olunan veya mezuniyet aşamasında bulunulan ön lisans programı doğru bir şekilde seçilmelidir.

Sınav Merkezi Tercihi: Sınava girilmek istenen bölge ve sınav merkezi tercihleri öncelik sırasına göre formda doldurulmalıdır.

Onay ve Ücret Ödeme: Başvuru işlemi kaydedildikten sonra ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden veya ÖSYM "ÖDEMELER" ekranından kredi kartıyla sınav ücreti yatırılarak başvuru tamamlanmalıdır.

2026 DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 DGS sınav ücreti, 15 Mayıs Cuma günü yayımlanan başvuru kılavuzu ile belli olacak. Geçen yıl DGS için alınan başvuru ücreti 950 TL idi. Başvurusunu sistem üzerinden tamamlayan adayların sınav hakkı kazanabilmeleri için belirlenen banka hesaplarına sınav ücretini aktarmaları gerekmektedir. ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerinden veya bu bankaların internet bankacılığı kanallarından ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca bankaya gitmek istemeyen adaylar için ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İşlemler bölümündeki "ÖDEMELER" alanı üzerinden tüm banka ve kredi kartlarıyla güvenli bir şekilde ücret yatırma imkanı sunulmaktadır.

2026 DGS NE ZAMAN?

Ön lisans eğitimini lisans seviyesine taşımak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dikey Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından ÖSYM, optik formların optik okuyucular tarafından değerlendirilmesi ve veri kontrollerinin yapılması sürecini başlatacaktır. ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, sınav sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecektir. Sonuçların duyurulduğu gün adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile kurumun resmi sonuç açıklama platformu üzerinden elde ettikleri puanları, doğru-yanlış sayılarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyerek tercih dönemi için hazırlıklarına başlayabileceklerdir.