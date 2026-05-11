BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Mayıs 2026 Pazartesi okul var mı?

Yeni haftanın başlangıcıyla birlikte öğrenciler arasında "Yarın tatil mi?" araştırmaları hız kazandı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son aylarına girilirken, havaların ısınması ve yaklaşan bayramlar tatil beklentisini artırıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi ve 2026 resmi tatiller listesine bakıldığında, 11 Mayıs Pazartesi gününün normal bir mesai ve okul günü olduğu görülüyor. İl, ilçe veya valilik bazlı olağanüstü bir yerel karar (hava muhalefeti vb.) olmadığı sürece tüm öğrenciler yarın sabah ders başı yapacak. İşte Mayıs ayı okul takvimi ve yaklaşan tatillerin tam listesi...

11 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü okullar tatil değildir. Tüm kademelerdeki (ilkokul, ortaokul, lise) öğrenciler için ders zili her zamanki saatinde çalacaktır.

RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 11 Mayıs resmi bir tatil günü değildir.

ARA TATİL Mİ?

Hayır, ikinci dönem ara tatili Mart ayında tamamlanmıştır.

19 MAYIS NE ZAMAN?

Mayıs ayında okulların ve kamu kurumlarının kapalı olacağı bir sonraki önemli tarih 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'dır. 19 Mayıs Salı gününe denk gelmektedir ve tam gün resmi tatildir.