CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hıdırellez dilek kağıdına ne çizilir, saat kaçta yapılır?

Hıdırellez dilek kağıdına ne çizilir, saat kaçta yapılır?

Doğa uyanıyor, dilek kapıları açılıyor! 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs ikindi vaktine kadar sürecek olan Hıdırellez coşkusu bu yıl Salı ve Çarşamba günlerine denk geliyor. "Hıdırellez dileği saat kaçta yapılır?" ve "Kağıda ne çizilmeli?" gibi soruların yanıtları, binlerce yıllık geleneklerle haberimizde. İşte adım adım 2026 Hıdırellez ritüelleri rehberi…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 20:46 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 16:07
Hıdırellez dilek kağıdına ne çizilir, saat kaçta yapılır?

Hıdırellez ritüelleri 2026: Dilek kağıdına ne çizilir, saat kaçta yapılır? Hıdırellez coşkusu 5 Mayıs akşamı başlıyor. Bolluk, bereket ve şans dileklerinin tutulduğu bu özel gecede birçok geleneksel ritüel uygulanıyor. "Hıdırellez'de ne yapılır?", "dilek kağıdına ne çizilmeli?" ve "ritüel saat kaçta başlar?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ritüeller genellikle 5 Mayıs akşam güneş battıktan sonra başlar ve gece boyunca devam eder. Dilek kağıdına istenen hayatı simgeleyen çizimler yapılır. Ev isteyenler ev resmi, para isteyenler para sembolleri çizerken; bazı kişiler dileklerini doğrudan yazmayı tercih eder. Hazırlanan dilekler, bir gül ağacı altına bırakılır ya da dallarına asılır. 6 Mayıs sabahı dileklerin toplanması ve bazı bölgelerde suya bırakılması, ritüelin tamamlayıcı adımları arasında yer alır. Bu geleneklerin, yıl boyunca şans ve bereket getirdiğine inanılır.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ SAAT KAÇTA YAPILIR?

Hıdırellez ritüellerinde zamanlama, geleneğin en önemli parçasıdır. 5 Mayıs Salı (Bugün) akşam ezanı vakti veya gün batımıyla birlikte dilekler hazırlanır.

DİLEKLER NE ZAMAN ASILIR?

Dilek kağıtları akşam saatlerinde gül ağacına asılır veya dibine gömülür.

DİLEKLER NE ZAAN TOPLANIR?

6 Mayıs Çarşamba sabahı, gün ağarırken (güneş doğmadan hemen önce) dilekler yerinden alınır.

HIDIRELLEZ GÜNÜ KAĞIDA NE YAPILIR VE NASIL ÇİZİLİR?

Hıdırellez'de en yaygın gelenek, dilekleri bir kağıda yazmak veya resmetmektir. İşte uygulama adımları:

Sembollerle Çizin: Kelimelerden çok, dileğinizi somutlaştıran görsellerin enerjisinin yüksek olduğuna inanılır.

  • Ev istiyorsanız: Bir ev ve anahtar resmi.
  • Araba istiyorsanız: Dört tekerlekli bir araç.
  • Bebek istiyorsanız: Bir beşik veya emzik çizimi.
  • Sağlık için: Güneş veya yeşil bir ağaç sembolü.

Kağıdı Hazırlayın: Beyaz, çizgisiz bir kağıda kırmızı kalemle (canlılık ve aşkın sembolüdür) dileklerinizi çizin.

Kırmızı İp Detayı: Kağıdı rulo yapıp kırmızı bir iple bağlayarak gül dalına asmak, dileği "mühürlemek" anlamına gelir.

5 MAYIS HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILIR? (GELENEKLER)

  • Gül Ağacı Ritüeli: Dilek kağıtları ve para keseleri gül ağacıyla buluşturulur.
  • Ateşten Atlama: Akşam yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden üç kez atlanarak hastalıkların ve kötülüklerin geride bırakıldığına inanılır.
  • Ağızları Açık Bırakma: Bolluk için mutfaktaki yiyecek kaplarının ve cüzdanların ağzı gece boyunca açık tutulur.
  • Doğaya Çıkış: 6 Mayıs sabahı erkenden yeşil alanlara çıkılır, kırlardan toplanan çiçekler kaynatılıp şifa niyetine içilir veya bu suyla yıkanılır.

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi!
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara tepki: "Şehirleri haraca bağladılar"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan!
Gatti'den G.Saray'a transfer yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! 16:46
Kartal'ın stoperi Real Madrid'den! Kartal'ın stoperi Real Madrid'den! 16:39
Gatti'den G.Saray'a transfer yanıtı! Gatti'den G.Saray'a transfer yanıtı! 16:26
Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! 15:55
Istanbul Open Basın Toplantısı Gerçekleştirildi Istanbul Open Basın Toplantısı Gerçekleştirildi 15:53
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! 15:29
Daha Eski
Milli okçular Dünya Kupası'nda finalde! Milli okçular Dünya Kupası'nda finalde! 15:21
Asya Gülmez Milli Takım kampına davet edildi! Asya Gülmez Milli Takım kampına davet edildi! 15:04
Beşiktaş'ta kupa hasreti! Beşiktaş'ta kupa hasreti! 14:58
Yalçın ve Adalı arasında istifa görüşmesi! Yalçın ve Adalı arasında istifa görüşmesi! 14:56
F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! 14:34
F.Bahçe'de 3 ayrılık! Yeni yönetim... F.Bahçe'de 3 ayrılık! Yeni yönetim... 14:14