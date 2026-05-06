Az önce deprem mi oldu? | 6 Mayıs son depremler listesi AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... 6 Mayıs Çarşamba günü sismik açıdan oldukça yoğun bir mesaiyle başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, günün en belirgin sarsıntısı saat 05:22'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerin 7.04 km derinliğinde kaydedilen 3.6 büyüklüğündeki deprem oldu. Bu sarsıntıdan kısa süre sonra Ağrı'nın Patnos ilçesi 2.5 ile sallanırken, gece yarısı Akdeniz açıklarında yaşanan 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi. Kahramanmaraş'ın Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki hareketliliğin de devam ettiği 6 Mayıs 2026 son depremler listesini sizler için derledik.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 6 MAYIS 2026

Patnos (Ağrı): Saat 05:41'de 2.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Marmaris (Muğla): Saat 05:34'te 2.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Andırın (Kahramanmaraş): Saat 05:22'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Onikişubat (Kahramanmaraş): Saat 03:53'te 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Aksu (Isparta): Saat 01:42'de 2.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz: Saat 00:35'te 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

