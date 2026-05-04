SURVIVOR ELENEN İSİM 3 MAYIS: Osman Can mı elendi, Barış mı?

Survivor 2026'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı! Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada, haftanın en kritik konseyi toplandı. Potada yer alan Barış ve Osman Can arasından bir kişi adaya ve hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim gitti? İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte 3 Mayıs Pazar akşamı Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacının duygusal vedası...

SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın en duygusal ve en çok beklenen ödülü olan iletişim oyunu için yarışmacılar parkurda canını dişine taktı. Ailelerinden ve sevdiklerinden gelecek bir haberin motivasyonuyla yarışan takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Gecenin sonunda parkurda daha az hata yapan ve atışlarda üstünlük kuran Gönüllüler Takımı, iletişim ödülünü kazanan taraf oldu. Mavi takım yarışmacıları, sevdikleriyle dijital ortamda mesajlaşma şansını elde ederken duygu dolu anlar yaşandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme potasına giren iki güçlü isim Barış ve Osman Can, düelloda karşı karşıya geldi. Performans sergileyen iki yarışmacı arasından ada konseyinde ismi çıkan ve rakiplerine göre daha az puan toplayan yarışmacı elendi.

SURVIVOR ELENEN İSİM: BARIŞ MI, OSMAN CAN MI?

Yapılan düello ve halk oylaması sonuçlarına göre, 3 Mayıs 2026 gecesi Survivor'a veda eden isim Osman Can oldu. Osman Can, veda konuşmasında duygularını gizleyemezken arkadaşlarına başarılar diledi.