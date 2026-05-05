Oyunda kesintisiz performans sunan bilgisayar modelleri

Günümüzde oyuncuların beklentileri oldukça farklılaşıyor. Rekabetçi FPS oyunlarında yüksek kare hızı ve düşük gecikme öne çıkarken, AAA oyunlarda yüksek çözünürlükte akıcı performans önem kazanıyor. Mobil kullanıcılar için ise taşınabilirlik ile performans dengesi kritik hale geliyor. Excalibur, bu farklı kullanım senaryolarına göre konumlanan yapısıyla her oyuncu için doğru performans alternatifini sunuyor.

Rekabetçi FPS oyuncuları için gaming laptop: Excalibur G920

Rekabetçi oyunlarda maksimum performans arayan kullanıcılar için geliştirilen Excalibur G920, yüksek kare hızlarını stabil şekilde sunabilen güçlü bir sistem olarak öne çıkıyor. 14. nesil Intel i9-14900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080 ve 5070Ti ekran kartı seçenekleriyle üst segment performans sunan model, 16" QHD ekranı, 300Hz yenileme hızı, 500NIT parlaklık ve 3 ms tepki süresi ile özellikle FPS oyunlarında hızlı ve akıcı bir deneyim sağlıyor.

G-Sync desteği görüntü yırtılmalarını minimize ederken, çift turbo akıllı termal fan yapısı ve çoklu hava çıkış kanallarıyla desteklenen gelişmiş soğutma mimarisi, uzun süreli kullanımda performansın stabil kalmasına katkı sunuyor. Rekabetçi FPS oyunlarında yüksek performans arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.

Fiyat/performans dengesi arayan oyuncular için: Excalibur G870

Oyun dünyasına giriş yapmak isteyen ya da dengeli bir performans arayan kullanıcılar için konumlanan Excalibur G870, güncel oyunlarda yeterli performansı erişilebilir bir seviyede sunmayı hedefliyor. Intel Core i5, i7 ve Series 2 işlemci seçenekleri ile RTX 3050, 4050, 5050, 5060 ve 5070 ekran kartı alternatifleri, geniş bir kullanım senaryosuna hitap ediyor.

165Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi, rekabetçi oyunlarda akıcılığı desteklerken; anti-glare ekran yapısı farklı ışık koşullarında konfor sağlıyor. Alüminyum tasarımı ve yaklaşık 2.5 kilogramlık hafifliği ile dayanıklılık ve taşınabilirliği bir arada sunan model, fiyat/performans dengesi arayan ve tek cihazla hem oyun hem günlük kullanım ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

Taşınabilir gaming laptop arayanlar için: Excalibur G915

Taşınabilirlik ve performansı bir arada arayan kullanıcılar için geliştirilen Excalibur G915, ince ve hafif yapısıyla mobiliteyi ön plana çıkarıyor. 2.3 kg hafif yapısı ve 20.5 mm inceliğiyle taşınabilirlik sunarken, alüminyum alaşımlı metal kasasıyla dayanıklılığı destekliyor. RTX 5060 ve 5070 ekran kartı seçenekleriyle 1080p çözünürlükte güncel oyunlarda akıcı performans sağlıyor.

MUX Switch desteği sayesinde kullanıcılar performans ve enerji verimliliği arasında seçim yapabilirken, yüksek parlaklık değerine sahip ekran farklı kullanım senaryolarında avantaj sunuyor. Mobil kullanımda performanstan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için öne çıkan bir alternatif olarak konumlanıyor.

Oyun dışında da güçlü performans

Excalibur oyun dışında içerik üretimi, video düzenleme ve 3D görselleştirme gibi yüksek işlem gücü gerektiren senaryolarda da güçlü bir performans sunacak şekilde yapılandırılabiliyor. RTX 50 serisi GPU'ların sunduğu yapay zekâ destekli işlem teknolojileri, bu süreçlerde verimliliği artırırken; DDR5 RAM, NVMe depolama ve Wi-Fi 6 ve 7 desteği sistem genelinde hız ve akıcılığı destekliyor.

