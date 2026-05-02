Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu? Beraberlik yetiyor mu?

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor karşısında 1-0 önde başladığı maçta şampiyonluğa yürürken, taraftarlar olası puan kaybı senaryolarını merak ediyor. Ligin zirvesinde 74 puanı bulunan Aslan, bu akşam puanını 75 veya 77 yapması durumunda şampiyonluk kupasını kaldırabilir. Fenerbahçe - Başakşehir maçı devam ederken, sarı-lacivertlilerin puan kaybı Galatasaray'ın beraberliğini "şampiyonluk puanı" haline getirecek. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılarak işi şansa bırakmak istemiyor. İşte "Galatasaray'a beraberlik yetiyor mu?" sorusunun yanıtı ve güncel puan durumu...

GALATASARAY BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray'ın Samsun deplasmanından 1 puanla dönmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi, tamamen Kadıköy'den gelecek sonuca bağlıdır.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE KAYBI

Eğer Galatasaray berabere kalır ve aynı saatte oynanan maçta Fenerbahçe, Başakşehir'e mağlup olursa; Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eder.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE GALİBİYETİ

Eğer Galatasaray berabere kalırken Fenerbahçe kazanırsa, aradaki fark 5 puana iner. Bu durumda şampiyonluk kutlamaları bir sonraki haftaya ertelenir.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE BERABERLİĞİ

Eğer her iki maç da berabere biterse, fark 7 puan olarak korunur ve ligin bitimine 2 hafta kaldığı için (toplamda 6 puan alınabileceği için) Galatasaray resmen şampiyon olur.

