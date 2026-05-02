Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu? Beraberlik yetiyor mu?

Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu? Beraberlik yetiyor mu?

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu 32. haftada şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kupaya hiç olmadığı kadar yakın. Peki, maçın skoru şampiyonluk kutlamalarını nasıl etkileyecek? İşte "Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu?" sorusunun yanıtı ve güncel senaryolar...

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 20:29
Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu? Beraberlik yetiyor mu?

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor karşısında 1-0 önde başladığı maçta şampiyonluğa yürürken, taraftarlar olası puan kaybı senaryolarını merak ediyor. Ligin zirvesinde 74 puanı bulunan Aslan, bu akşam puanını 75 veya 77 yapması durumunda şampiyonluk kupasını kaldırabilir. Fenerbahçe - Başakşehir maçı devam ederken, sarı-lacivertlilerin puan kaybı Galatasaray'ın beraberliğini "şampiyonluk puanı" haline getirecek. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılarak işi şansa bırakmak istemiyor. İşte "Galatasaray'a beraberlik yetiyor mu?" sorusunun yanıtı ve güncel puan durumu...

GALATASARAY BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray'ın Samsun deplasmanından 1 puanla dönmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi, tamamen Kadıköy'den gelecek sonuca bağlıdır.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE KAYBI

Eğer Galatasaray berabere kalır ve aynı saatte oynanan maçta Fenerbahçe, Başakşehir'e mağlup olursa; Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eder.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE GALİBİYETİ

Eğer Galatasaray berabere kalırken Fenerbahçe kazanırsa, aradaki fark 5 puana iner. Bu durumda şampiyonluk kutlamaları bir sonraki haftaya ertelenir.

GALATASARAY BERABERLİĞİ + FENERBAHÇE BERABERLİĞİ

Eğer her iki maç da berabere biterse, fark 7 puan olarak korunur ve ligin bitimine 2 hafta kaldığı için (toplamda 6 puan alınabileceği için) Galatasaray resmen şampiyon olur.

Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Özkan Yalım'ın şoförü konuştu: VIP araç dönüşümü dosyada
Kadıköy'de tribünler boş kaldı!
Fatih Tekke: Elimizdeki oyuncuları ekonomik olarak...
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 20:01
Fatih Tekke: Elimizdeki oyuncuları ekonomik olarak... 19:42
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Bir an önce..." 19:32
Zeki Murat Göle: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek 19:20
Başkan Erdoğan Amedspor'u tebrik etti 19:10
Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son notlar 18:49
Trabzonspor-Göztepe CANLI | Trendyol Süper Lig 18:39
Samsunspor - Galatasaray maçı bilgileri 18:37
Esenler Erokspor Süper Lig şansını play-off turuna bıraktı! 18:35
Metz-Monaco maçı bilgileri 18:21
Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu! 18:07
PSG - Lorient maçı bilgileri 17:49