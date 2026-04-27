Ziraat Türkiye Kupası
Bugün altın ne kadar? 27 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları

Bugün altın ne kadar? 27 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları

27 Nisan 2026 Pazartesi günü altın fiyatları yatırımcıların odak noktasında. Yeni haftanın ilk gününde gram altın 6.815 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte güncel altın piyasası verileri ve canlı altın fiyatları takibi...

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 14:22
Bugün altın ne kadar? 27 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalarda ons altının yönünü tekrar yukarı kırmasıyla birlikte yurt içinde gram altın ve ziynet altın fiyatlarında ibre yeşile döndü. 27 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla Kapalıçarşı'da altın alış-satış rakamları güncellendi. Pazartesi günü altın fiyatları, haftaya yükselişle başlayarak yatırımcıların dikkatini çekti. Haftanın ilk gününde gram altın 6.815 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11.142 TL'den alıcı buluyor. Peki, Kapalıçarşı'da tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte nisan ayının son haftasında altın piyasası, gümüş fiyatları ve güncel altın grafiğine dair tüm detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.816,50 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.817,32 TL

27 NİSAN PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,02 (Alış) - 45,03 (Satış)

◼EURO: 52,90 (Alış) - 52,91 (Satış)

◼STERLİN: 61,07 (Alış) - 61,09 (Satış)

Canlı altın fiyatları 27 Nisan 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (27 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.816,50 TL 6.817,32 TL
Çeyrek Altın 11.057,00 TL 11.151,00 TL
Yarım Altın 22.094,00 TL 22.302,00 TL
Tam Altın 43.339,39 TL 44.191,22 TL
Ata Altın 44.693,74 TL 45.817,89 TL
22 Ayar Bilezik 6.163,58 TL 6.204,46 TL
Gümüş 109,98 TL 110,08 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.20 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'ın yıldızına Napoli kancası!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine...
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan dik durdu Türkiye kazandı! E-muhtıra'ya giden organize süreç ve 367 garabeti | Tarih unutmuyor TAKVİM hatırlatıyor
G.Saray'a Anguissa için şok engel! Ezeli rakip...
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi!
Bodrum FK berabere kaldı! Bodrum FK berabere kaldı! 14:03
Galatasaray tarih yazıyor! Galatasaray tarih yazıyor! 13:50
Kayserispor’da Moe’nin puan ortalaması! Kayserispor’da Moe’nin puan ortalaması! 13:47
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine... F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine... 13:41
Göztepe iç sahada başarılı! Göztepe iç sahada başarılı! 13:36
Milli güreşçilerden 11 madalya! Milli güreşçilerden 11 madalya! 13:28
Günün VAR hakemleri açıklandı! Günün VAR hakemleri açıklandı! 13:00
İşte yurt dışında derbinin yansımaları! İşte yurt dışında derbinin yansımaları! 12:45
Sergen Yalçın 100. Maçına çıkıyor! Sergen Yalçın 100. Maçına çıkıyor! 12:30
G.Saray'ın yıldızına Napoli kancası! G.Saray'ın yıldızına Napoli kancası! 12:17
Şampiyonluk yarışında kritik gece! Şampiyonluk yarışında kritik gece! 12:05
Manisa FK galibiyet istiyor! Manisa FK galibiyet istiyor! 12:00