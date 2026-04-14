Son dakika: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

Türkiye genelinde sabah saatlerinden itibaren farklı noktalarda küçük çaplı sarsıntılar kaydedilmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre bugün sabahın erken saatlerinde Akdeniz ve Ege'de sarsıntılar yaşanırken, dün akşam saatlerinde Erzincan'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem de yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde son durum ne? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık güncel deprem verileri...

14 Nisan Salı günü sabah saatlerinde Türkiye genelinde büyük bir sarsıntı kaydedilmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre, bugün henüz 3.0 büyüklüğünün üzerinde bir deprem meydana gelmiş değil. Bugün için paylaşılan AFAD verileri incelendiğinde, Türkiye topraklarında ve komşu denizlerde hissedilir seviyede (3.0 ve üzeri) bir deprem rapor edilmedi. Sarsıntı hisseden vatandaşların yaşadığı durumların, yerel zemin hareketleri veya çok sığ derinlikli mikro depremlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

