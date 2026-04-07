Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Nisan 2026 dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2026'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti! Kıran kırana geçen mücadelenin ardından bir takım sevinç yaşarken, diğer takım ise konseyde sürgün adasına gidecek ismi belirlemek zorunda kaldı. Özellikle sakatlığı ve son performansı merak konusu olan Nagihan Karadere hakkındaki iddialar sosyal medyayı salladı. Peki, Survivor'da eleme potasına kim girdi? Nagihan elendi mi? İşte 7 Nisan Salı gecesi yaşanan tüm detaylar...

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

BARINAKTA "ALAN" KAVGASI: NAGİHAN SEDA'NIN EŞYALARINI ATTI!

Gönüllüler adasında barınaklarını yeniden düzenleyen yarışmacılar arasında yer paylaşımı krizi çıktı. Seda'nın kendi alanını düzenlediği sırada bölgeye gelen Nagihan, "Burası benim yerim, buraya giremezsin" diyerek tepki gösterdi. Nagihan, tartışma sırasında Seda'nın eşyalarını ayaklarıyla kenara iterek barınaktan aşağı attı. Eşyalarının fırlatılması üzerine çılgına dönen Seda, "Ben senin eşyalarına dokunuyor muyum?" diyerek Nagihan'a sert karşılık verdi. İkili arasındaki bu gerginlik gün boyu devam etti.

OYUN ALANINDA İKİNCİ RAUNT: NAGİHAN GÖZDE'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Adadaki gerilim, güç oyununun oynandığı parkura da sıçradı. Performans sergileyen Gözde'nin oyun sırasındaki bir hareketi Nagihan tarafından sert bir dille eleştirildi. Gözde'nin Nagihan'a "Hakkımı yiyorsun" diyerek bağırması bardağı taşıran son damla oldu. Gözde'nin sesini yükseltmesine sinirlenen Nagihan, genç yarışmacının üzerine yürüdü. Sözlü tartışma büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

MURAT CEYLAN'DAN SERT UYARI!

Diğer yarışmacıların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirilen taraflar, oyun alanında gergin bir bekleyişe geçti. Olayların kontrolden çıkması üzerine sunucu Murat Ceylan araya girerek her iki yarışmacıya da sert bir uyarıda bulundu ve tartışmayı sonlandırdı.