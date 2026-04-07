CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Doğada yön bulma yöntemleri arasında en ilginç ve güvenilir yöntemlerden biri olan karınca yuvaları, teknolojiye erişimin olmadığı anlarda hayat kurtarıcı bir pusula görevi görüyor. Özellikle doğa sporlarıyla ilgilenenler ve yönünü kaybedenler için "Karınca yuvaları hangi yönü gösterir?" sorusunun yanıtı hayati önem taşıyor. İşte doğanın sessiz rehberleri karıncaların yuva mimarisine dair bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 21:00
Karınca yuvaları hangi yönü gösterir? Karınca yuvası ağzı nereye bakar?

Gps veya pusulanızın olmadığı bir durumda, yönünüzü bulmak için etrafınızdaki küçük dostlarımıza bakmanız yeterli olabilir. Karıncalar, yuvalarını inşa ederken güneş ışığından maksimum verim almak ve soğuk rüzgarlardan korunmak için milimetrik bir hesaplama yaparlar. Peki, bir karınca yuvasına baktığınızda kuzeyi ve güneyi nasıl ayırt edersiniz? İşte doğada hayatta kalma rehberinin en temel kuralı...

KARINCA YUVALARININ AĞZI HANGİ YÖNÜ GÖSTERİR?

Karınca yuvaları, güneş ışınlarının en dik ve sıcak geldiği yönü esas alarak inşa edilir. Bu nedenle:

Karınca yuvalarının giriş kapısı her zaman GÜNEY yönüne bakar. Karıncalar, larvalarının gelişimi için gerekli olan sıcaklığı bu sayede sağlarlar. Karıncaların yuvayı kazarken dışarı çıkardıkları topraklar ise girişin tam tersi istikamete, yani KUZEY yönüne yığılır. Bu toprak yığını, yuvayı kuzeyden gelen soğuk rüzgarlara karşı bir kalkan gibi korur.

DOĞADA BAŞKA NASIL YÖN BULUNUR?

Karınca yuvaları dışında doğanın sunduğu diğer yön bulma ipuçları ise şunlardır:

Yosunlar: Ağaçların ve taşların güneş görmeyen, nemli kalan kuzey tarafları yosun tutar.

Ağaç Dalları: Ağaçların güney yönüne bakan dalları, güneşten daha fazla yararlandığı için kuzeydeki dallara göre daha gür ve uzundur.

Müslüman Mezarları: Mezarların baş kısmı batıyı, ayak kısmı doğuyu, yüzü ise güneyi (Kıble) gösterir.

Kutup Yıldızı: Gece vakti gökyüzünde en parlak görünen ve yer değiştirmeyen Kutup Yıldızı her zaman kuzey yönünü işaret eder.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
