Bursa BUSKİ su kesintisi: 6-7 Nisan Bursa'da sular ne zaman gelecek?
Bursa'da yaşayanlar dikkat! BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin su altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. 6 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan kesintilerin bir kısmının 7 Nisan Salı sabahına kadar sürmesi bekleniyor. Peki, hangi mahallelerde sular kesilecek ve sular saat kaçta gelecek? İşte bölge bölge BUSKİ arıza ve kesinti ekranı...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 15:37
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
MUSTAFAKEMALPAŞA - ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/04/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/04/2026 18:00
Kesim Tarihi: 04/04/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 04.04.2026 - 08.04.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
