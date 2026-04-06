Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Etnospor sona erdi

Etnospor sona erdi

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dünyaya geleneksel sporların başarılarını daha gür sesle duyurmak gerektiğini belirterek, “Çocuklarımızın en az bir geleneksel sporla tanışmasını sağlamalı ve kendi branşlarında örnek olacak sporcular yetiştirmeliyiz” dedi

Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Etnospor sona erdi

Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı 8. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporlar Ödülleri" töreniyle sona erdi. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dünyaya geleneksel sporların başarılarını daha gür sesle duyurmak gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Ethnosport 2027 vizyonuyla hep birlikte ortaya koyduğumuz irade, attığımız adımların artık köklü bir çınara dönüştüğünü gösteriyor. Evet bu çınarın gölgesinde hepimize yer var. Saygı, barış ve dayanışma ruhuyla geleneklerimizi koruyup, yaşatabiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte, geleneklerimizi korumanın ötesine geçerek daha güçlü bir hamle dönemine girmeliyiz. Dünyaya geleneksel sporların başarılarını daha gür bir sesle duyurmalıyız. Çocuklarımızın en az bir geleneksel sporla tanışmasını sağlamalı, gençlerimizin bu alanlara erişimini kolaylaştırmalı ve kendi branşlarında örnek olacak sporcular yetiştirmeliyiz"

'GELİN, BU HİKAYEYİ BİRLİKTE YAZALIM'

Erdoğan, bu konuda herkesin üzerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Bugüne kadar verilen anlamlı mücadelenin, yarın başarı hikayeleriyle taçlanacağına yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, "Gelin, bu hikayeyi birlikte yazalım. Gözümüz ve kulağımız dünyanın dört bir yanından yükselecek başarı haberlerinde olsun. Sevinçlerimizi çoğaltalım. Çünkü bu yolculuk, insanlığa en kıymetli değerlerden birini vadediyor, dostluk ve dayanışma." ifadelerini kullandı.

