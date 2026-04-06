Ziraat Türkiye Kupası
SON DAKİKA: 6 Nisan az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Türkiye genelinde son dakika sarsıntılarını takip eden vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri güncellendi. 6 Nisan 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla büyük ölçekli ve yıkıcı bir deprem kaydedilmemiş olsa da, gece ve sabahın erken saatlerinde çeşitli illerde hafif şiddetli sarsıntılar meydana geldi. İşte 6 Nisan Pazartesi günü kaydedilen son depremler ve tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 07:22 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 07:23
Türkiye yeni haftaya hafif sarsıntılarla başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 6 Nisan Pazartesi günü Düzce, İstanbul, Antalya ve Balıkesir gibi illerde mikro ölçekli depremler kaydedildi. Özellikle İstanbul Adalar açıklarında gece yarısı meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre ilçelerde hafifçe hissedildi. Peki, "Az önce deprem mi oldu?" İşte 6 Nisan son depremler listesi ve Kandilli - AFAD canlı takip ekranı...

6 NİSAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün sabaha karşı meydana gelen ve otomasyon sistemlerine yansıyan bazı sarsıntılar şöyledir:

  • Düzce (Gümüşova): Saat 03.43'te 1.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Derinlik: 12.3 km.
  • Muğla (Marmaris): Saat 03.37'de 1.4 büyüklüğünde sarsıntı ölçüldü.
  • Manisa (Gördes): Saat 03.26'da 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • İstanbul (Adalar): Saat 01.44'te 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Derinlik: 17.3 km.
  • Antalya (Akdeniz): Saat 01.38'de 2.6 büyüklüğünde bir sarsıntı ölçüldü.
  • Kahramanmaraş (Afşin): Saat 01.59'da 1.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDEKİ ÖNEMLİ SARSINTILAR

Hafta sonunda da bazı bölgelerde hissedilir sarsıntılar yaşanmıştı:

  • 4 Nisan Cumartesi: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana gelmişti.
  • 5 Nisan Pazar: Kütahya Simav'da 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.

