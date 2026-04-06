Canlı altın fiyatları | 6 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın haftaya nasıl başladı? 6 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın; gram, çeyrek ve tam altın bazında yeni rekor seviyeleri test ediyor. Ons altındaki değişimlerin iç piyasaya yansımasıyla birlikte "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ve güncel alış-satış rakamları...

6 NİSAN PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,53 (Alış) - 44,62 (Satış)

◼EURO: 51,32 (Alış) - 51,60 (Satış)

◼STERLİN: 58,77 (Alış) - 59,15 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (6 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.703,01 TL 6.704,43 TL Çeyrek Altın 11.223,00 TL 11.631,00TL Yarım Altın 22.447,00 TL 23.125,00 TL Tam Altın 43.622,39 TL 44.489,47 TL Ata Altın 44.985,59 TL 46.127,12 TL 22 Ayar Bilezik 6.208,52 TL 6.258,22 TL Gümüş 104,60 TL 104,72 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 6 Nisan günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.