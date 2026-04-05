Canlı altın fiyatları | 5 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor! Küresel piyasalardaki ons altın gelişmeleri ve yurt içindeki döviz kuru hareketliliği, altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde kaydedilen veriler ışığında, 5 Nisan Pazar günü altın fiyatlarında ibre neyi gösteriyor? Yatırımcılar "Altın yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuna yanıt ararken, güncel rakamlar belli oldu. İşte çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.703,01 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.704,43 TL

5 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,53 (Alış) - 44,62 (Satış)

◼EURO: 51,32 (Alış) - 51,60 (Satış)

◼STERLİN: 58,77 (Alış) - 59,15 (Satış)

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 813 BİN

Altının gramı, hafta kapanışını 6 bin 704 liradan gerçekleştirdi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 milyon 813 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,47, bileşik getirisi yüzde 40,98 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,3995, satışta 44,5775 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,3844, satışta 44,5622 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1523, sterlin/dolar paritesi 1,3201 ve dolar/yen paritesi 159,597 düzeyinde seyrediyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (5 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.703,01 TL 6.704,43 TL Çeyrek Altın 11.223,00 TL 11.631,00TL Yarım Altın 22.447,00 TL 23.125,00 TL Tam Altın 43.622,39 TL 44.489,47 TL Ata Altın 44.985,59 TL 46.127,12 TL 22 Ayar Bilezik 6.208,52 TL 6.258,22 TL Gümüş 104,60 TL 104,72 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Nisan Nisan günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.