CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 5 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 5 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler, yurt içinde altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 5 Nisan Pazar günü itibarıyla yatırımcılar, “Altın yükselecek mi, düşecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel verilere göre gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum netleşti. İşte 5 Nisan 2026 altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Canlı altın fiyatları | 5 Nisan gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor! Küresel piyasalardaki ons altın gelişmeleri ve yurt içindeki döviz kuru hareketliliği, altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde kaydedilen veriler ışığında, 5 Nisan Pazar günü altın fiyatlarında ibre neyi gösteriyor? Yatırımcılar "Altın yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuna yanıt ararken, güncel rakamlar belli oldu. İşte çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.703,01 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.704,43 TL

5 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,53 (Alış) - 44,62 (Satış)

◼EURO: 51,32 (Alış) - 51,60 (Satış)

◼STERLİN: 58,77 (Alış) - 59,15 (Satış)

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 813 BİN

Altının gramı, hafta kapanışını 6 bin 704 liradan gerçekleştirdi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 milyon 813 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,47, bileşik getirisi yüzde 40,98 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,3995, satışta 44,5775 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,3844, satışta 44,5622 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1523, sterlin/dolar paritesi 1,3201 ve dolar/yen paritesi 159,597 düzeyinde seyrediyor.

Canlı altın fiyatları 5 Nisan 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (5 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.703,01 TL 6.704,43 TL
Çeyrek Altın 11.223,00 TL 11.631,00TL
Yarım Altın 22.447,00 TL 23.125,00 TL
Tam Altın 43.622,39 TL 44.489,47 TL
Ata Altın 44.985,59 TL 46.127,12 TL
22 Ayar Bilezik 6.208,52 TL 6.258,22 TL
Gümüş 104,60 TL 104,72 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Nisan Nisan günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
