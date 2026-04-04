Sayısal Loto sonuçları | Hangi numaralar kazandı? MPİ bilet sorgulama ekranı!

Büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş sona erdi! Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 4 Nisan Cumartesi akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Noter onayıyla belirlenen şanslı numaralar, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yerini aldı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? Joker ve SüperStar şanslı rakamları hangileri? İşte 4 Nisan 2026 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar...

Sayısal Loto sonuçları için TIKLA!

Milli Piyango tüm çekiliş sonuçları için tıklayınız.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 NİSAN

79-29-19-82-42-59

JOKER: 27

SÜPERSTAR: 68

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek ve biletinizi kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Milli Piyango Online: www.millipiyangoonline.com adresine girerek sonuçlar sekmesinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango Uygulaması: Mobil cihazınıza indirdiğiniz uygulama üzerinden biletinizin QR kodunu okutarak ikramiye durumunuzu anında görebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numara çekilir. Ayrıca isteyenler SüperStar özelliğini de ekleyerek kazancını artırma şansı yakalar.