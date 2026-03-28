Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı | 28 Mart kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı | 28 Mart kazandıran numaralar

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan büyük çekilişin 28 Mart Cumartesi tarihli sonuçları merak ediliyor. Bu haftanın şanslı kişisi, büyük ikramiye olan 807milyon 83 bin 723 TL almaya hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişileri noter huzurunda yapılıyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki bu haftanın kazanan numaraları belli oldu mu? İşte Çılgın Sayısal Loto 28 Mart 2026 Cumartesi çekiliş sonucu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 21:38
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Vatandaşlar "Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır, kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 28 Mart tarihli çekiliş sonrası açıklanan sonuçlar, ikramiye dağılımı ve bilen kişi sayılarıyla birlikte yakından takip ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibinin kim olduğu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 28 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne kadar devretti? İşte, Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto, 28 Mart Cumartesi günü saat 21:30'da noter huzurunda ve canlı yayında çekildi. İşte kazanan numaralar:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 MART

4-5-7-17-63-72

Joker: 86

Süperstar: 45

SAYISAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Çılgın Sayısal Loto 28 Mart Cumartesi günü büyük ikramiye miktarı 814 milyon 177 bin 591 TL olarak açıklandı.

28 Mart 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Mart 2026

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

