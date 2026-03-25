Çekmeköy elektrik kesintisi 25 Mart | AYEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Çekmeköy'de 25 Mart Çarşamba günü başlayacak elektrik kesintileri, hayatın olağan akışını olumsuz etkiliyor. AYEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede etkili olacağını duyururken vatandaşlar, kendi mahalle ve sokaklarının kesintiden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Çekmeköy'de yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte-25 Mart Çekmeköy elektrik kesintisine dair detaylar...

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 MART

Bakım Çalışması

26.03.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DENİZCİ, KIVILCIM, RÜYA, SEVDA, KADIRGA, YUDUM, DURAK, ÜMRAN, KEMENÇE, BİRGÜL, SEREN, TURGUT ÖZAL, GÜN, DENİZER, ATATÜRK

Bakım Çalışması

27.03.2026 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SILA, HAMİDİYE, ÜMİT, MENEKŞE, GÜNEY, AYNA

Çekmeköy elektrik ne zaman gelir? | TIKLA - ÖĞREN