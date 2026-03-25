Faizsiz 250 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları 2026: Kimler alabilir, yaş sınırı kaç?

Artan düğün maliyetleri ve eşya masrafları karşısında gençlerin yuva kurmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde limitler güncellendi. Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, özellikle 18-25 yaş arasındaki gençlere 250 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlıyor. Sadece maddi bir destek olmanın ötesinde, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bu program, sağlıklı aile yapılarının kurulmasını teşvik ediyor. Başvuru sürecinden onay aşamasına, çocuk sahibi olanlara sunulan ek erteleme haklarından gelir kriterlerine kadar merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Yeni dönemde kredi miktarı, çiftlerin yaş baremine göre iki farklı kategoride değerlendirilmeye başlandı. Eğer her iki eş adayı da 18-25 yaş aralığındaysa, destek tutarı üst limit olan 250 bin TL olarak uygulanıyor. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olması (30 yaşından gün almamış olmak kaydıyla) durumunda ise verilecek kredi miktarı 200 bin TL olarak belirlendi. Gelir şartı tarafında da adayların lehine bir düzenleme yapıldı; artık çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının, brüt asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi yeterli kabul ediliyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz mülk veya hisse bulunmaması şartı titizlikle aranmaya devam ediyor.

GERİ ÖDEME VE ERTELEME AVANTAJLARI

Kredinin en cazip yönü, gençlerin evliliklerinin ilk yıllarındaki ekonomik yükünü neredeyse tamamen ortadan kaldırması olarak öne çıkıyor. Krediyi alan çiftler, imzaların atılmasından sonraki ilk 24 ay boyunca (2 yıl) herhangi bir taksit ödemesi yapmıyor; bu süreçte bütçelerini toparlama imkanı buluyorlar. Toplamda 48 ay vade ile sunulan bu finansmanda herhangi bir faiz işletilmiyor. Üstelik sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, geri ödeme süreci devam ederken çocuk sahibi olan çiftlere ekstra bir kolaylık daha sağlanıyor. Aileler talep etmeleri durumunda, sahip oldukları her çocuk için borç ödemelerini 12 ay süreyle faizsiz olarak erteleme hakkına sahip oluyorlar.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

Başvurular tamamen dijital platformlar üzerinden yürütülmekte olup adayların şu adımları izlemesi gerekmektedir:

Adaylar öncelikle ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresine girmeli veya e-Devlet üzerinden ilgili hizmeti aramalıdır. Eş adaylarından birinin başvuruyu başlatmasının ardından, diğer eşin de kendi e-Devlet hesabı üzerinden bu başvuruya onay vermesi zorunludur. Resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kala başvurunun tamamlanmış olması şarttır. Başvuru onaylandıktan sonra Bakanlık tarafından düzenlenen zorunlu "Evlilik Öncesi Eğitim ve Danışmanlık" programına katılım sağlanmalıdır. Tüm belgeler ve eğitimler tamamlandıktan sonra kredi tutarı, başvuran kişinin hesabına tek seferde yatırılmaktadır.

HANGİ HARCAMALAR KREDİ KAPSAMINA GİRER?

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan 250 bin TL'lik kredi, geniş bir yelpazede evlilik hazırlıklarını kapsıyor. Genç çiftler bu tutarı; yeni bir evin kurulması için gerekli olan mobilya, beyaz eşya ve temel mutfak gereçleri gibi ana kalemlerde özgürce kullanabiliyor. Bunun yanı sıra düğün salonu kiralama, organizasyon giderleri, gelinlik ve damatlık alımı gibi doğrudan törenle ilgili masraflar da bu finansman desteğinin doğal bir parçası sayılıyor. Kredinin kullanım alanında katı bir "kategori" kısıtlamasından ziyade, paranın doğrudan yuva kurma maliyetlerine kanalize edilmesi bekleniyor.

FATURA BEYANI ZORUNLU MU?

Pek çok adayın çekindiği "fatura beyanı" konusu ise yeni düzenleme ile daha esnek bir yapıya kavuşturuldu. Adaylardan her bir çatal bıçak takımı için fatura getirmesi beklenmese de, kredinin onaylanması için zorunlu olan "Evlilik Öncesi Eğitim ve Danışmanlık" seanslarında paranın yönetimi ve aile ekonomisi planlaması üzerine rehberlik veriliyor. Bakanlık, sağlanan bu kaynağın evlilik birliğinin sürdürülebilirliği için doğru harcanmasını teşvik ederken, özellikle sosyal risklerin yüksek olduğu bölgelerde harcamaların niteliğine dair rehberlik faaliyetlerini de sürdürüyor. Özetle, 250 bin TL'lik bu dev destek, bir evin kapısından içeri girerken ihtiyaç duyulan hemen her türlü fiziksel hazırlığın finansmanında temel kaynak olarak kullanılabiliyor.