SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 26 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 26 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı. 26 Şubat 2026 tarihli çekilişin ardından haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekiliş sonrası binlerce kişi “26 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Şubat Perşembe Süper Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 21:35
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 26 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto'da heyecan doruktaydı. 26 Şubat 2026 tarihli çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Haftanın şanslı rakamlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Süper Loto çekilişleri haftada iki kez gerçekleştirilirken, büyük ikramiye tutarı her hafta değişebiliyor. 26 Şubat Süper Loto çekilişinde 6 bilen kişi sayısı ve dağıtılan toplam ikramiye miktarı da netleşti. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu akşam saatleri itibarıyla yanıt buldu. İşte, 26 Şubat Perşembe Süper Loto kazandıran numaralar...

SÜPER LOTO 26 ŞUBAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 26 Şubat Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 26 ŞUBAT PERŞEMBE

37-26-44-3-57-19

SÜPER LOTO 24 ŞUBAT SONUÇLARI

6-19-31-39-47-51

26 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 1 Mart Pazar günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Samsunspor-KF Shkendija | CANLI İZLE
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz"
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
"Hiçbir şey bitmiş değil!"
SON DAKİKA
