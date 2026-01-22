Bakan Işıkhan tarih verdi: Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağkur

Maaş artışlarının ardından gözlerin çevrildiği fark ödemeleriyle ilgili beklenen takvim açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Emekli Sandığı kapsamında yer alan emeklilerin 2026 yılı zam farkları ile hak sahiplerinin 2025 yılı ek ödemelerinin hesaplara geçeceğini bildirdi. Ülkenin emektarlarına hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Işıkhan'ın bu açıklamasıyla birlikte, ödemelerin ne zaman yatırılacağı sorusu yanıt bulurken tahsis numarasına göre maaş farkı sorgulama ekranı ve merak edilenleri sizler için derledik.

BAKAN DUYURDU: EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milyonların beklediği tarih bilgisini paylaştı. Bakan Işıkhan, 23 Ocak Cuma gününü işaret ederek ödemelerin tek seferde hesaplara yatırılacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre; Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlar 2026 yılına ait zam farklarını yarın itibarıyla banka hesaplarında görebilecekler.

Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin… pic.twitter.com/5U0BOnqKhu — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 22, 2026

Bunun yanı sıra, özel bir kapsama sahip olan harp ve vazife malulü vatandaşların merakla beklediği 2025 yılına ait ek ödemeler de aynı takvim dahilinde, yani 23 Ocak Cuma günü hesaplara tanımlanacak. Bakan Işıkhan, paylaşımında "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanarak, ödemelerin planlanan süre içerisinde tamamlanacağını teyit etti. Vatandaşlar, ödeme durumlarını e-Devlet üzerinden banka bilgilerini kontrol ederek veya ilgili bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla sorgulayabilecekler.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ FARKI SORGULAMA

Emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihin netleşmesinin ardından, vatandaşlar ödeme miktarını ve durumunu nasıl kontrol edeceklerini araştırmaya başladı. Ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine kayıtlı olan tahsis numarasının son rakamına göre banka hesaplarına aktarılıyor. Bakan Işıkhan'ın duyurduğu 23 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayacak olan ödemeleri sorgulamak için en güvenilir kanal ise e-Devlet kapısı.

Tahsis numarasına göre emekli maaş farkı sorgulama ekranı için TIKLAYIN

Vatandaşlar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Sosyal Güvenlik Kurumu" hizmetleri altında yer alan "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" veya "4C Emekli Aylık Bilgisi" ekranından zam farklarını görüntüleyebilecekler. Tahsis numarasına göre yapılan bu ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka şubelerine veya PTT hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak. Sorgulama ekranında "Ek Ödeme" veya "Fark Ödemesi" kalemi altında görünen tutar, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli olan zamlı maaş ile eski maaş arasındaki farkı temsil ediyor.

1. Adım: turkiye.gov.tr adresine gidin.

2. Adım: T.C. Kimlik Numaranız ve Şifrenizle giriş yapın. 3. Adım: Arama çubuğuna "Emekli Ödeme Bilgisi" yazın. 4. Adım: Çıkan ekranda "4C" (Emekli Sandığı) seçeneğine tıklayarak ödeme dökümünüzü kontrol edin.

KİM NE KADAR FARK ALACAK?

Emekli maaş farkları hesaplanırken, kişinin mevcut maaşı ile Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan yeni zamlı maaşı arasındaki fark baz alınmaktadır. Ödeme tutarları, emeklinin derecesi, kademesi ve hizmet yılına göre değişkenlik göstermektedir. İşte ödeme gruplarına göre detaylar:

Emekli Sandığı Emeklileri: Ocak ayı başında maaşlarını henüz zam oranları netleşmeden "eski rakamlar" üzerinden alan memur emeklileri, bir aylık zam farkı alacaklar. Örneğin; maaşına 5.000 TL zam gelen bir emekli, bu tutarı "maaş farkı" olarak hesabında görecek.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlar: Bu kapsamdaki vatandaşlar, vefat eden hak sahibinin hisse oranına göre (yüzde 75, yüzde 50 veya yüzde 25) zam farkından yararlanacak. Hak sahibine düşen toplam fark tutarı, bu oranlar nispetinde paylaştırılacak.

Harp ve Vazife Malulleri (Ek Ödeme): Bu grup için durum daha farklıdır. Bakan Işıkhan'ın belirttiği 2025 yılı ek ödemeleri, malullük derecesine (1'den 6'ya kadar) göre belirlenen gösterge rakamları üzerinden hesaplanır. Bu ödeme, maaş farkından ayrı olarak yılda bir kez yapılan toplu bir ödemedir ve maluliyet derecesine göre binlerce lirayı bulabilmektedir.

Ödeme miktarınızı net olarak öğrenmek için: e-Devlet üzerindeki "4C Emekli Aylık Bilgisi" kısmına girerek "Fark Tutarı" sütununu kontrol edebilirsiniz. Banka dekontlarınızda ise bu ödeme genellikle "Maaş Farkı" veya "Munzam Ödeme" açıklamasıyla yer alacaktır.