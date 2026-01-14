CANLI SKOR ANA SAYFA
TÜGVA’nın düzenlediği Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026’nın tanıtımına katılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan için, “Bilal Erdoğan gençlik için çok idealist biri. Gençlere de çok önem veriyor” dedi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı önceki gün Volkswagen Arena'da muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile futbol camiasından çok sayıda kişi ve davetli katıldı. Tanıtımda bir de gösteri maçı yapıldı. Gösteri maçının ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlik için çok idealist biri. Gençlere de çok önem veriyor. Bu yüzden bugün onunla beraberiz. Filistin ve Gazze bizim için çok önemli. Bizim için burada olmak, TÜGVA'nın desteklediği turnuvada gençlere örnek olabilmek için çok önemli. İnşallah gençlerimiz için güzel bir örnek olur. Gençlerimizi spora alıştırmak, onların sporla korunmasını sağlamak bence devletimizin de bu anlamdaki bir projesi. Biz de bu anlamda çorbada bir nebze tuzumuz olduysa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

