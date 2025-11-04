Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 KASIM | Milyonlarca şans oyunu tutkunu, 4 Kasım Salı akşamı yapılan Süper Loto çekilişi sonrasında gözünü sonuçlara çevirdi. Haftanın en çok araştırılan konularından biri haline gelen çekilişte, "Büyük ikramiye kime çıktı?", "Kazandıran numaralar hangileri oldu?", "Sonuçlar nereden sorgulanır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından, kazandıran numaralar belli oldu ve sonuçlar kısa süre içerisinde resmî oyun platformları üzerinden erişime açıldı. Peki, 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR 2 KASIM

15-17-20-39-44-47

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin. Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin. Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ NE ZAMAN?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün yapılıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30 itibarıyla gerçekleştirilen çekilişler canlı olarak yayımlanıyor. Sonuçlar, çekilişin tamamlanmasından yaklaşık 15-20 dakika sonra hem internet sitesinde hem de mobil uygulamalarda yayınlanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar için birkaç kolay yöntem bulunuyor:

Resmî internet sitesi üzerinden çekiliş tarihini seçip kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz.

üzerinden çekiliş tarihini seçip kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz. Mobil uygulama aracılığıyla biletinizin üzerindeki barkodu okutarak sonuçları anında öğrenebilirsiniz.

aracılığıyla biletinizin üzerindeki barkodu okutarak sonuçları anında öğrenebilirsiniz. Fiziksel bayilerden alınan biletlerde , kupon üzerindeki numaraları resmi sonuç listesiyle karşılaştırabilirsiniz.

, kupon üzerindeki numaraları resmi sonuç listesiyle karşılaştırabilirsiniz. YouTube'daki canlı çekiliş kaydı üzerinden kazanan numaraları anlık olarak izleyebilir, sonucu teyit edebilirsiniz.