CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto’da milyonlarca oyuncu bu salı akşamı düzenlenen çekilişin ardından sonuçları büyük bir heyecanla bekledi. 4 Kasım tarihli çekiliş sonuçları yayınlandı ve bilet sahipleri “nasıl öğrenirim?”, “nereden kontrol ederim?” sorularına yanıt arıyor. Peki, 4 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 KASIM | Milyonlarca şans oyunu tutkunu, 4 Kasım Salı akşamı yapılan Süper Loto çekilişi sonrasında gözünü sonuçlara çevirdi. Haftanın en çok araştırılan konularından biri haline gelen çekilişte, "Büyük ikramiye kime çıktı?", "Kazandıran numaralar hangileri oldu?", "Sonuçlar nereden sorgulanır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından, kazandıran numaralar belli oldu ve sonuçlar kısa süre içerisinde resmî oyun platformları üzerinden erişime açıldı. Peki, 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto sonuçları için tıklayınız.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR 2 KASIM

15-17-20-39-44-47

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin. Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin. Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ NE ZAMAN?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün yapılıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30 itibarıyla gerçekleştirilen çekilişler canlı olarak yayımlanıyor. Sonuçlar, çekilişin tamamlanmasından yaklaşık 15-20 dakika sonra hem internet sitesinde hem de mobil uygulamalarda yayınlanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar için birkaç kolay yöntem bulunuyor:

  • Resmî internet sitesi üzerinden çekiliş tarihini seçip kazandıran numaraları görüntüleyebilirsiniz.
  • Mobil uygulama aracılığıyla biletinizin üzerindeki barkodu okutarak sonuçları anında öğrenebilirsiniz.
  • Fiziksel bayilerden alınan biletlerde, kupon üzerindeki numaraları resmi sonuç listesiyle karşılaştırabilirsiniz.
  • YouTube'daki canlı çekiliş kaydı üzerinden kazanan numaraları anlık olarak izleyebilir, sonucu teyit edebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN

İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler...
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur
Aslan Avrupa'nın zirvesinde!
Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG-Bayern Münih maçı detayları! PSG-Bayern Münih maçı detayları! 11:18
Emlak Konut deplasmanda galibiyet arayacak! Emlak Konut deplasmanda galibiyet arayacak! 11:17
Aslan Avrupa'nın zirvesinde! Aslan Avrupa'nın zirvesinde! 11:09
Tedesco’nun hedefi Türkçe öğrenmek! Tedesco’nun hedefi Türkçe öğrenmek! 11:06
Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi! Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi! 11:02
Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı detayları! Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı detayları! 11:00
Daha Eski
R. Madrid'de flaş Arda Güler iddiası! R. Madrid'de flaş Arda Güler iddiası! 10:55
İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler... İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler... 10:50
F.Bahçe'de Tedesco farkı! F.Bahçe'de Tedesco farkı! 08:56
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu 08:57
G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak 08:58
Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin 09:02