Güngören su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Güngören sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Güngören su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Güngören mahalleleri, Güngören'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Güngören'de, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Güngören ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Güngören su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Güngören su kesintisi programını sizler için derledik.

Kesintileri haritada görmek için TIKLAYIN

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: GENÇOSMAN MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈