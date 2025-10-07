Güngören su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Güngören sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerinden Güngören'de, 7 Ekim 2025 Salı günü su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Güngören'deki bazı mahallelerde sular kesilecek. Abone bilgilendirme sistemleri üzerinden yapılan duyuruda kesintinin sebebi ve suların geleceği saatler bildirildi. Güngören su esintisi ne zaman bitecek, hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 08:17
Güngören su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Güngören mahalleleri, Güngören'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Güngören'de, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Güngören ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Güngören su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Güngören su kesintisi programını sizler için derledik.

Kesintileri haritada görmek için TIKLAYIN

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: GENÇOSMAN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 07/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

