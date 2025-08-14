CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Ağustos

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 47,32 olarak ölçüldü. İşte 14 Ağustos Perşembe 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 09:35
BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde %28,15 molarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %65,73 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 14 Ağustos Perşembe günü yüzde 47,32 olarak ölçüldü.

💦14 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 14 Ağustos Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47,32 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 14 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %46,1

🚿 Darlık Barajı: %59,26

🚿 Elmalı Barajı: %65,73

🚿 Terkos Barajı: %52,67

🚿 Alibey Barajı: %31,05

🚿 Büyükçekmece Barajı: %47,41

🚿 Sazlıdere Barajı: %41,6

🚿 Istrancalar Barajı: %28,15

🚿 Kazandere Barajı: %33,51

🚿 Pabuçdere Barajı: %40,43

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

