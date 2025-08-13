CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 13 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 13 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 13 Ağustos 2025 tarihli 32985. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 13 Ağustos Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:59
Resmi Gazete'de bugün! 13 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 13 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 13 Ağustos Çarşamba tarihli 32985. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

13 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉13 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

