Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez Üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

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MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'da saat 06.37'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında veriler paylaşılırken, vatandaşlar, "Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez Üssü neresi? Hangi iller hissetti?" gibi soruları arama motorlarına yazmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

MANİSA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.37'de Manisa'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akhisar olarak açıklanan sarsıntının 6,28 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

AFAD, saat 06.39, 06.40 ve 06.48'de Manisa'da üst üste 3 deprem daha (2,0 - 2,1 - 3,4) olduğunu açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Manisa'da saat 06.37 ve 06.39'da üst üste iki deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Pekmezci olarak paylaşılan iki sarsıntının 3,5 ve 2,1 büyüklüklerinde oldukları belirtildi. 11, 8 kilometre ve 9 kilometre derinliklerde meydana gelen depremlerin çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi, Manisa Akhisar'da saat 06.48'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

MANİSA DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

AFAD, saat 06.37'de meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki Manisa depreminin; Balıkesir, İzmir, Uşak ve Aydın'da hissedildiğini açıkladı.