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Haberler Haberler Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 15 Mayıs 2025

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 15 Mayıs 2025

Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Mayıs | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 15 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 11:21
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 15 Mayıs 2025

GELİNİM MUTFAKTA 15 MAYIS | Gelinim Mutfakta'nın 1624. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 15 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 15 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 15 Mayıs Perşembe haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 5-9 Mayıs haftası Cuma günü kaynanalardan en yüksek puanı alarak 10 altın bileziği kazanan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 5-9 Mayıs haftası Cuma günü programa veda eden isim aldığı eksi puanlar nedeniyle Asena oldu.

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