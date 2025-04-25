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Haberler Haberler KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD şiddetini duyurdu: Kütahya beşik gibi sallanıyor

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD şiddetini duyurdu: Kütahya beşik gibi sallanıyor

Kütahya'da sabah saatlerinde başlayan depremler etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 4,5 şiddetinde bir depremle sarsılan ve ardından 3,9'luk bir deprem daha yaşanan Kütahya'da 4,6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin son dkaika bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 11:15
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KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD şiddetini duyurdu: Kütahya beşik gibi sallanıyor

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA | Kütahya'da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla başlayan deprem furyası etkisini sürdürüyor. Saat 07.23'te yaşanan 4.5 şiddetindeki depremin ardından 07.29'da 3.9 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. 2'nin altında çok sayıda sarsıntı yaşanan Kütahya'nın Simav ilçesinde son olarak 10.20'de 4.6 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. İşte detaylar...

KÜTAHYA 4,6 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, sabah kaydedilen 4,5 şiddetindeki depremin ardından Kütahya merkezli 21 deprem daha kaydedildi. 10.20'de şse 4,6 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Kütahya'nın Simav ilçesinin merkezüssü olduğu sarsıntının derinliği ise 12.17 km olarak ölçüldü.

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