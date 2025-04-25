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Haberler Haberler Kütahya'da okullar tatil mi? | Son dakika Valilik açıkladı: Kütahya'da hangi ilçelerde okullar tatil?

Kütahya'da okullar tatil mi? | Son dakika Valilik açıkladı: Kütahya'da hangi ilçelerde okullar tatil?

Kütahya'nın Simav ilçesinde arka arkaya meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. Birçok vatandaş evlerinden dışarı çıkarken Valilik, Kütahya'da bazı ilçe ve köylerde okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte Kütahya son dakika açıklamaları ve son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 11:15
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Kütahya'da okullar tatil mi? | Son dakika Valilik açıkladı: Kütahya'da hangi ilçelerde okullar tatil?

Kütahya'da okullar tatil mi? | AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli, saat 10.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti. Sabahın ilk saatlerinden bu yana çok sayıda sarsıntı yaşanan ilçede, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Valiliki, bazı ilçe ve köylerde okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte son dakika açıklamaları...

KÜTAHYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesi ve köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti. Bu arada, deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Kütahya'da saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kütahya Valisi Işın, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

İLK DEPREM SAAT 07.23'TE KAYDEDİLDİ

Kütahya'da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla başlayan deprem furyası etkisini sürdürüyor. Saat 07.23'te yaşanan 4.5 şiddetindeki depremin ardından 07.29'da 3.9 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. 2'nin altında çok sayıda sarsıntı yaşanan Kütahya'nın Simav ilçesinde son olarak 10.20'de 4.6 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi.

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