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Haberler Haberler BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı DİYANET?

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, duş almak isteyen kişiler arama motorlarında 'Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 11:02
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BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı DİYANET?

ORUÇLUYKEN BANYO YAPMAK, DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN DUŞ ALMAK, BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadın ve erkeklerin oruçluyken su yutmayacak şekilde duş alması orucu bozmaz. Konuya ilişkin Diyanet açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220)."

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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