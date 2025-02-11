SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? | 12 Şubat Çarşamba okul var mı?

İstanbul'un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy'de okullar bugün tatil edilirken yarın için son dakika duyurusu yapıldı. 12 Şubat Çarşamba okul var mı? Son dakika yarın okullar tatil mi İstanbul? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili şekilde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.