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Haberler Haberler SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? | 12 Şubat Çarşamba okul var mı?

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? | 12 Şubat Çarşamba okul var mı?

İstanbul’da uyarıları yapılan kar yağışı, bu sabah saatlerinden bu yana kentin yüksek noktalarında etkili olmayı sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan ve sonraki saatlerde etkisini artırarak sürdüren kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar’da trafikte yoğunluk yaşandı. Valilikten ise son dakika açıklaması geldi. Peki, 12 Şubat Çarşamba okul var mı? Yarın okullar tatil mi İstanbul?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 19:00
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SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL? | 12 Şubat Çarşamba okul var mı?

İstanbul'un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy'de okullar bugün tatil edilirken yarın için son dakika duyurusu yapıldı. 12 Şubat Çarşamba okul var mı? Son dakika yarın okullar tatil mi İstanbul? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili şekilde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

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