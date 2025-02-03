Şubat ayı kira zam oranı belli oldu mu? Arttı mı, düştü mü? İşte 12 aylık TÜFE ortalaması

TÜİK ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre yüzde 5,03 seviyesinde artan oran, Yıllık bazda ise yüzde 42,12 olarak açıklandı. Ocak ayında paylaşılan verilere göre kira zam oranı da belli olurken, vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TÜİK kira zam oranı belli oldu mu? Arttı mı, düştü mü? İşte 12 aylık TÜFE ortalaması...

TÜİK KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.