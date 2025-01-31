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Haberler Haberler Ataşehir su kesintisi - Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (31 Ocak 2025)

Ataşehir su kesintisi - Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (31 Ocak 2025)

Ataşehir 31 Ocak Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Ataşehir su kesintisi olan mahalleleri ve 31 Ocak 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 14:50
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Ataşehir su kesintisi - Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (31 Ocak 2025)

Ataşehir su kesintisi 31 Ocak 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Ataşehir'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 31 Ocak 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ataşehir 31 Ocak Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ATAŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ÖRNEK MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/01/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/01/2025 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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