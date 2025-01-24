EMEKLİ MAAŞ FARKI 2025 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan�� Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama paylaştı. Emekli maaş farkı ödeme tarihleri hakkında vatandaşları bilgilendiren Işıkhan, ne zaman yatacağı sorusuna da cevap verdi. Peki, Emekli maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu? Emekli maaş farkı hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DCsQPPbKSd amp;mdash; Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 24, 2025

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR ÖDENECEK?

4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık 2 milyon 486 bin 870 kişinin yararlanacağı emekli maaş farkı 24 Ocak Cuma günü hesaplara yatacak. Emekli Sandığı kapsamında 8 milyar 125 milyon TL zam farkı olacak. Harp ve Vazife Malüllüğü Aylığı alan ya da hak sahibi olan 58 bin 644 vatandaşa ise bugün 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme yapılacağı belirtildi.