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Haberler Haberler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusunu cevapladı. Konu hakkında güncelleme olabileceğini belirten Işıkhan, asgari ücrete ara zammın tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. İşte Bakan Işıkhan'ın asgari ücret ara zammı hakkında yaptığı açıklama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 12:50
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusuna cevap verdi. Enflasyona dikkat çeken Işıkhan, herhangi bir aksilik olması durumunda asgari ücrete ara zammın gündeme gelebileceğini belirtti.

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret ara zammı hakkında yaptığı açıklama:

Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir.

Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz.

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