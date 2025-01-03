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Haberler Haberler Kira zammı belli oldu son dakika! Ocak ayı enflasyona göre kira artış oranı hesaplama

Kira zammı belli oldu son dakika! Ocak ayı enflasyona göre kira artış oranı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının son enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 2025'in ilk kira zammı belli oldu. Ocak ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar ve ev sahipleri için ÜFE-TÜFE oranlarının açıklanmasıyla birlikte 'Kiram ne kadar olacak? Enflasyona göre kira nasıl hesaplanır? 2025 Ocak ayı kira zammı yüzde kaç?' soruları da cevap buldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:14
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Kira zammı belli oldu son dakika! Ocak ayı enflasyona göre kira artış oranı hesaplama

Ocak ayı kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın son enflasyon verisini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekli zamlarının yanı sıra kira artış oranı da netlik kazandı. Pandemi döneminde kiralarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, geçen senenin Temmuz ayında sona ererken artık kira zamları ÜFE-TÜFE oranında yapılıyor. Enflasyon ve TÜFE'nin belli olmasıyla Ocak ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

2025 OCAK AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 58,51 oldu. Bu oran baz alınarak kira artış oranları belirlenecek.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL (1000x15=15000/150=150 TL) olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

2025 OCAK AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Örnek Konut Kirası: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: 58,51

Ocak 2025 Kira Artış Tutarı: 11.702

OCAK 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 31,702

Açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 58,51 oldu. Bu oran baz alınarak kira artış oranları belirlenecek.

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