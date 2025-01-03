Kira zammı belli oldu son dakika! Ocak ayı enflasyona göre kira artış oranı hesaplama

Ocak ayı kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın son enflasyon verisini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekli zamlarının yanı sıra kira artış oranı da netlik kazandı. Pandemi döneminde kiralarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, geçen senenin Temmuz ayında sona ererken artık kira zamları ÜFE-TÜFE oranında yapılıyor. Enflasyon ve TÜFE'nin belli olmasıyla Ocak ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

2025 OCAK AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 58,51 oldu. Bu oran baz alınarak kira artış oranları belirlenecek.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL (1000x15=15000/150=150 TL) olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

2025 OCAK AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI