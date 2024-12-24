Asgari ücretli kıdem tazminatı ne kadar oldu? | Yeni asgari ücret sonrası 2025 kıdem tazminatı hesaplama

2025 yılında uygulanacak asgari ücret miktarı yüzde 30 zamla birlikte 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı hesaplama işlemi yapılıyor. Asgari ücretli kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Bir yıllık kıdemi bulunan asgari ücretliden damga vergisi kesildikten sonra eline geçecek tazminatı 25 bin 806 lira, iki yıllık çalışan 51 bin 613 lira, 3 yıllık çalışan 77 bin 419 lira, 4 yıllık çalışan 103 bin 226 lira, 5 yıllık çalışan 129 bin 33 lira, 10 yıllık çalışan 258 bin 66 lira, 15 yıllık çalışan 389 bin 862 lira, 20 yıllık çalışan 516 bin 132 lira, 25 yıllık çalışan ise 645 bin 165 lira hak edecek.

Öte yandan hesaplamalara ihbar tazminatı dahil edilmedi. Bu tutarlar sadece asgari ücret üzerinden maaş alan kişiler için geçerlidir.

2025 GÜNLÜK, HAFTALIK ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret yeni yıl zammı belli oldu. Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak zam ile brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olurken, net asgari ücret 22 bin 104 lira oldu.

Günlük net asgari ücret, belirlenen aylık asgari ücretin net tutarının 30'a bölünmesiyle hesaplanır. 2025 yılında günlük net asgari ücret, 736,80 TL'dir.

Saatlik asgari ücret hesaplaması, günlük asgari ücret tutarının 7,5'e bölünmesiyle elde edilir. Çünkü Türkiye'de günlük çalışma süresi 7,5 saattir. 2025 yılında saatlik net asgari ücret, 98,24 TL'dir.

HAFTALIK NET ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücret hesaplanırken bir aylık tutarın tamamı 30'a bölünür. Böylece 1 günlük net asgari ücret tutarı elde edilir. Haftada çalışılan gün sayısı ile günlük net asgari ücret tutarını çarparak haftalık asgari ücret tutarını öğrenebilirsiniz.

YILLARA GÖRE GÜNLÜK, SAATLİK, HAFTALIK ASGARİ ÜCRET

2024 OCAK - ARALIK

💰Aylık NET Asgari Ücret: 17.002 TL 🕛 Saatlik NET Asgari Ücret: 75,56 TL 🌞 Günlük NET Asgari Ücret: 680,08 TL 📆 Haftalık NET Asgari Ücret: 4.250,5 TL

2023 TEMMUZ - ARALIK 💰Aylık Net Asgari Ücret: 11.402 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 50,67TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 456,08 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 2.850,5 TL

2023 OCAK - TEMMUZ

💰Aylık Net Asgari Ücret: 8.506 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 37,80 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 340,24 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 2.126,5 TL

2022 TEMMUZ - ARALIK 💰Aylık Net Asgari Ücret: 5.500 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 24,44 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 220 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 1.375 TL

2022 OCAK - TEMMUZ

💰Aylık Net Asgari Ücret: 4.253 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 18,90 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 170,12 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 1.063 TL

2021 💰Aylık Net Asgari Ücret: 2.825 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 12,55 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 113 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 706,25 TL

2020

💰Aylık Net Asgari Ücret: 2.324 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 10,32 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 92,96 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 581 TL

2019

💰Aylık Net Asgari Ücret: 2.020 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 8,97 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 80,8 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 505 TL

2018

💰Aylık Net Asgari Ücret: 1.603 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 7,12 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 64,12 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 400,75 TL

2017

💰Aylık Net Asgari Ücret: 1404 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 6,24 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 56,16 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 351 TL

2016 💰Aylık Net Asgari Ücret: 1300 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 5,77 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 52 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 325 TL

2015 💰Aylık Net Asgari Ücret: 1.000 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 4,44 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 40 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 250 TL