YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? - 28 Kasım Perşembe tatil edilen okullar

Olumsuz hava koşulları yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda birçok ilde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları günlük yaşamı etkiliyor. Peki, 28 Kasım Perşembe günü hangi illerde okullar tatil? İşte son durum ve gelişmeler...

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Özellikle şu illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor:

Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray.

Hava tahmin raporlarına göre, Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak gibi illerde kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı bildirildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz valiliklerden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hava koşullarının devam etmesi nedeniyle bazı illerde tatil kararlarının alınması bekleniyor.

Hangi illerde okulların tatil edildiğine dair bilgileri, valiliklerin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurularını da takip edebilirsiniz.