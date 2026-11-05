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Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'na çağrıldı!

Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 15:13
Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'na çağrıldı!

Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklaya göre 30 yaşındaki kaleci, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Almanya Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Alexander Nübel (Beşiktaş), Marc-Andre ter Stegen (Ajax), Jonas Urbig (Bayern Münih)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern Münih), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle), Philipp Treu (Freiburg)

Orta saha: Tom Bischof (Bayern Münih), Said El Mala (Köln), Brajan Gruda (Leipzig), Lennart Karl (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)

Forvet: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (Arsenal)

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