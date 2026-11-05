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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da Thomas Reis'tan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'da Thomas Reis'tan sakatlık açıklaması!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında Freiburg'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 20:20 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 20:22
Trabzonspor'da Thomas Reis'tan sakatlık açıklaması!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Freiburg ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE REIS'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Önemli bir maç olduğunun bilincindeyiz. Freiburg benim çok iyi bildiğim, çok organize ve iyi bir takım. Tabii ki elimizden gelenin en iyisini yansıtacağız. Bildiğiniz gibi, birkaç oyuncumuz hazır olmadığı için kadroda farklılıklar var fakat 11'de yer alan oyuncularımızın hepsi hazır.

Elbette farklı oyuncular ve farklı santrfor tipleri. Onuachu ile birlikte oynadığınızda kafa vuruşlarında avantajları olacak. Franculino'nun olmaması Onuachu açısından bir avantaj.

Bizimle birlikte olmayan oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Tim'in ufak bir sakatlığı var ve bizimle olmayacak. Farklı oyuncular için fırsat olacak. Onlar da süre almak için hazırlar.

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