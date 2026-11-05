Emre Belözoğlu imzayı atıyor! İşte imza töreninin tarihi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun imza töreni'nin 5 Kasım Cuma günü saat 16:00'da gerçekleşeceğini açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."
İmza Töreni Hakkında Bilgilendirme Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 5, 2026