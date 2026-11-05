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Anasayfa Fenerbahçe Emre Belözoğlu imzayı atıyor! İşte imza töreninin tarihi

Emre Belözoğlu imzayı atıyor! İşte imza töreninin tarihi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun imza töreni 5 Kasım Cuma günü gerçekleşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 15:50
Emre Belözoğlu imzayı atıyor! İşte imza töreninin tarihi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun imza töreni'nin 5 Kasım Cuma günü saat 16:00'da gerçekleşeceğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Spor Kulübü

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