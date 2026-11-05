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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

Galatasaray yönetimi, Avrupa sahnesinde sergilediği performans ile dev kulüplerin radarına giren Aleksey Batrakov için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekipte Rus yıldızın geleceğine dair kritik bir görüşme planlandığı ortaya çıktı. Batrakov'un menajeri Ocak ayında İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 19:40
Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

Stuttgart ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında attığı iki golle Galatasaray'a galibiyeti getiren Aleksey Batrakov, performansı ile herkesi büyülemeye devam ediyor.

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Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu, tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

Avrupa'da sahaya çıktığı 4 maçta tam 4 gole imzasını atarak dev takımların radarına giren Batrakov'un sözleşmesinde yer alan 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesi, yönetimi tedirgin ediyor.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI DÜZENLENECEK

Aslında her şey Stuttgart maçından önce başlamış ve planlama yapılmıştı. Sezon devam ederken oyuncunun konsantrasyonunu bozmak istemeyen yönetim, Batrakov'un menajerini ocak ayında İstanbul'a çağırarak görüşmede bulunacak.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

Batrakov'un 55 milyon euro'luk maddesinin 150 milyon euro seviyesine çıkarılması ya da tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Oyuncunun 3 milyon 250 bin euro'luk maaşı da 4 milyon seviyesinin üzerine çıkarılacak. Böylece iki taraf da kazanmış olacak.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

"GALATASARAY ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

Batrakov'un menajeri Kuzmichev, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu. Ara transfer döneminde oyuncusuna teklif gelebileceğini belirten Kuzmichev, "Hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Asıl mesele şu, eğer bu şekilde devam ederse, Galatasaray, onun kulüpte kalması için elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

RONALDO VE MESSI'Yİ SOLLADI

Batrakov, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu bile sollamayı başardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atmayı başaran Rus futbolcu, bu arenaya en erken uyum sağlayan futbolcu oldu. Messi 4 gole 13 maçta, Cristiano Ronaldo ise 30 maçta ulaşmıştı.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

KRALLIK YARIŞINDA

Bir orta saha oyuncusu olmasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlayan Aleksey Batrakov, krallık yarışına da dahil oldu. 4 golle zirvenin ortaklarından birisi olan Rus futbolcu, bu listede bulunan tek orta saha oyuncusu oldu ve Kane, Haaland gibi isimlerle yarıştı.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

İLGİ ODAĞI OLDU

Transfer olduğu ilk günlerde Rusya dışında fazla bir takipçisi bulunmayan Aleksey Batrakov, Galatasaray'da ise dünyaca tanınan bir futbolcu haline geldi. Hem de bunu sadece 3 ayda başardı. Rusya'da futbol oynarken Instagram'da 94 bin takipçisi bulunan Batrakov bugün ise 1 milyonu aşmış durumda.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

'AVRUPA'YI FETHEDİYOR'

Aleksey Batrakov'un muhteşem performansı Rus basınında da geniş yankı uyandırıyor. Spor medyasında günün tek konusu Galatasaray'ın Stuttgart galibiyeti ve Aleksey Batrakov'un golleri oldu. Sport Ekspress, "Fenomen Batrakov, Avrupa'yı fethediyor" başlığını kullanırken, Championat ise "Batrakov'un performansı olağanüstü" dedi.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

CİMBOM, RUSYA PAZARINA AÇILIYOR

Rusya'da Batrakov'un performansının yakından takip edilmesi, Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Rus futbolseverlerin Türkiye'ye gelmesi ve Batrakov'u takip etmesi üzerine bu pazara açılma kararı aldı. Yönetim bunu maddi gelire dönüştürmek için şimdiden kolları sıvadı.

Batrakov'a 150 milyon euro! Galatasaray'da flaş gelişme

ÖZEL ÜRÜN ÇIKARTILACAK

Daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane'de olduğu gibi Galatasaray'da Aleksey Batrakov için de özel bir ürün çıkartılacak. Rus futbolcu için tasarlanacak özel ürün taraftarlarla buluşturulacak. Ayrıca bu ürünün Rusya'da da ilgi göreceği tahmin ediliyor.

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