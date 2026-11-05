Batrakov'un 55 milyon euro'luk maddesinin 150 milyon euro seviyesine çıkarılması ya da tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Oyuncunun 3 milyon 250 bin euro'luk maaşı da 4 milyon seviyesinin üzerine çıkarılacak. Böylece iki taraf da kazanmış olacak.