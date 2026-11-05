Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi sürpriz hamle! O yıldızla bizzat görüştü
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadeleyi tribünden takip etti. Maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen 46 yaşındaki teknik adamın yıldız isimle özel olarak görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 16:46
Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda ise "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu." ifadelerine yer verildi.
Liverpool maçında takımın başında yer almayan Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı mücadele öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
46 yaşındaki çalıştırıcı, İngiliz ekibiyle oynanan mücadeleyi de tribünden takip etti.
Liverpool karşılaşması öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden Emre Belözoğlu'nun bizzat görüştüğü isim ortaya çıktı.
İSMAİL YÜKSEK İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, çarşamba günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne yaptığı ziyarette İsmail Yüksel'le özel olarak görüştü.
Liverpool maçında başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu, bu sezon bir Şampiyonlar Ligi maçında 7 ikili mücadele kazanan, 9 uzaklaştırma yapan, 3 top kapan ve 3 pas arası yapan ilk oyuncu oldu.
27 yaşındaki oyuncu, mücadele sonrası maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.
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