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Anasayfa Basketbol Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı CANLI (EuroLeague)

Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada 10. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Paris Basketbol'u konuk ediyor. Anadolu Efes ile Paris Basketbol arasında oynanan bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 20:08 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 20:21
Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de heyecan sürüyor. Dev turnuvada 10. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile Paris Basketbol karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR TAKİBİ:

1. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 2-3 Paris Basket

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES - PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 5 Kasım 2026 Perşembe (Bugün) oynanıyor.

ANADOLU EFES - PARIS BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Paris Basketbol, EuroLeague 2026-2027 sezonunun 10. haftasında karşı karşıya geliyorlar. Mücadelede TSİ 20.15'te yapıldı.

ANADOLU EFES - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES'İN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU

Anadolu Efes, bu maça kadar EuroLeague'de geride kalan 9 haftada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçlarla 14. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, Paris Basketbol karşısında kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltmeyi ve sıralamada üst basamaklara yaklaşmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki son maçında Panathinaikos'u 83-68 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla moral bulan lacivert-beyazlılar, kendi sahasında oynayacağı Paris Basketbol karşılaşmasında da çıkışını sürdürmek istiyor.

PARIS BASKETBOL'UN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Paris Basketbol ise ilk 9 haftada 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Fransa temsilcisi, 16. sırada bulunuyor. Paris, son EuroLeague maçlarında Dubai Basketball ve Maccabi Tel Aviv karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.

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